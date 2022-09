Auto, attenzione all'1 ottobre: chi non potrà più circolare

22 settembre 2022 a

È fissata al 1° ottobre l'entrata in vigore del nuovo divieto di circolazione per una determinata categoria di auto diesel, le euro 5, nella città di Milano. Ad essere interessate: l'Area C, la zona a traffico limitato del centro di Milano, e l'Area B del capoluogo lombardo, la Ztl che copre tutto il territorio comunale, dove sono già vietati i modelli benzina euro 2 e diesel euro 4. In Lombardia saranno circa 1,3 milioni le auto messe al bando dalla nuova norma, e nella sola Milano il numero è di 107,100. “Sono numeri che ci preoccupano profondamente", spiega il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa. "Migliaia di persone vedono messo a rischio il proprio diritto alla mobilità in un periodo già particolarmente difficile dal punto di vista dei bilanci familiari. Tanto più che le limitazioni riguardano anche vetture acquistate con sacrifici pochi anni fa e che, sinceramente, non sono poi così impattanti sull’ambiente”.

Il blocco alla circolazione nell'Area B vale da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, festivi esclusi. Chi non rispetta le regole rischia multe molto elevate, che vanno da un minimo di 163 a un massimo di 658 euro. E non è finita qui, perché alla seconda infrazione può scattare il ritiro della patente fino a un mese. Intanto, a seguito delle numerose polemiche, il Comune di Milano ha messo in campo degli incentivi per l'acquisto di auto nuove, ma non la Regione, con il risultato che ai residenti nei comuni della provincia non spetta nulla.