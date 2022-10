Russia, minaccia alla Ue: "Potreste non sopravvivere all'inverno"

12 ottobre 2022 a

Mosca vede come dei più bui il futuro dell'Europa. Lo dice chiaro e tondo Aleksej Borisovič Miller, amministratore delegato di Gazprom. È lui ad affermare che "non ci garanzie che l'Europa sopravviva a questo inverno con le attuali riserve negli impianti di stoccaggio sotterranei di gas". Da qui l'avvertimento: "Le forniture di gas via Nord Stream 2 possono iniziare immediatamente" se riceverà le autorizzazioni. Una promessa che sa di minaccia, come a voler dire: stop alle sanzioni e via libera al gas.

Per Miller infatti "intere città europee potrebbero congelare durante il picco di freddo invernale", perché "circa 800 milioni di m3 di gas al giorno potrebbero non bastare all'Europa in caso di freddo anomalo". L'ad dell'azienda russa porta ad esempio la Germania, spiegando che le attuali riserve la renderanno autonoma solo "per due mesi o due mesi e mezzo". Ecco poi che Miller, nel corso della conferenza sull'energia a Mosca, arriva al punto: "Ci sono problemi di sanzioni, problemi economici, problemi legali e solo dopo che tutti questi problemi saranno risolti, è possibile avviare il ripristino tecnologico, per ripristinare l'integrità dei gasdotti esplosi. Se diamo una valutazione temporanea, allora questo non è un anno. Questa è una storia piuttosto lunga".

E per quanto riguarda i negoziati a rompere il silenzio ci pensa il consigliere diplomatico del Cremlino, Yury Ushakov: "Tutti conoscono le dichiarazioni di Zelensky secondo cui non negozierà con Putin. A questo proposito, voglio ricordare la nota frase: 'mai dire mai'". Insomma, la Russia "non si rifiuta mai di negoziare", ma se i suoi partner non vogliono entrare in contatto, "Mosca non si imporrà".