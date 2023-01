06 gennaio 2023 a

Il noleggio a lungo termine di Finrent è sempre più amato dagli italiani Il noleggio a lungo termine è la soluzione perfetta per coloro che desiderano locare un veicolo per diverso tempo, senza acquistarlo e rischiare di perdere il valore del mezzo comperato.

Il noleggio a lungo termine proposto da Finrent è sempre più amato dagli italiani, sia privati che titolari di partita IVA, poiché non solo c’è un effettivo risparmio economico rispetto alle altre soluzioni, ma l’azienda è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento o perplessità. Chi è Finrent e perché il noleggio a lungo termine è molto apprezzato

Finrent offre il noleggio a lungo termine da oltre 20 anni. Un’attività gestita tanto tempo, con solidità economica e serietà da parte di un gruppo di professionisti per l’appunto “professionali” e “qualificati”, che operano e sono dislocati in tutto il territorio nazionale. Sia privati che imprese hanno scelto di affidarsi a loro poiché offrono una vastità di soluzioni grazie alle numerose flotte in loro possesso: dai veicoli più economici a quelli maggiormente costosi.

Ecco di seguito, una serie di servizi messi a disposizione dalla società:

Noleggio a lungo termine P.IVA - Destinata ad imprese, agenti di commercio, con possibilità di dedurre e detrarre l'IVA sul canone di locazione

Noleggio a lungo termine per privati - Locazione destinata a famiglie e single, offrendo una vastità di mezzi da locare a propria disposizione

Noleggio a lungo termine senza anticipo - Locare qualsiasi mezzo si voglia, pur non disponendo di capitale di denaro da anticipare. Questo comporterà un lieve aumento del canone mensile.

Noleggio a lungo termine auto ibride ed elettriche -Vastità di flotta sia elettrica che ibrida, che riduce l'impatto ambientale e consente un risparmio sul carburante.

Noleggio a lungo termine auto usate - Noleggiare macchine o mezzi usati, ottenendo un ulteriore risparmio sul canone.

Paghi se usi - Pagare soltanto sul numero di km percorsi, non pagando per nessun'altro servizio.

L’aspetto relativo alle auto ibride ed elettriche risulta essere molto interessante, oltre che tanto apprezzato. Infatti, le aziende soprattutto nel 2022, hanno potuto godere dell’ecobonus riuscendo ad ottenere un maggior risparmio non solo economico, ma soprattutto ambientale.

Cosa include il noleggio a lungo termine di Finrent: tutti i servizi

Finrent propone un canone di noleggio a lungo termine che include una serie di servizi, motivo per cui questo costo mensile è anche denominato “all inclusive”.

Ecco cosa viene incluso nel canone mensile:

1. RCA (Responsabilità Civile di Autoveicoli);

2 Kasko;

3 Furto e Incendio;

4 PAI (tutela conducente);

5 Manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

6 Gestione sinistri;

7 Assistenza e soccorso stradale.

Quello che non viene incluso nel canone NLT (non solo di Finrent), è il bollo. La tassa automobilistica in questione, stando alla normativa del Governo, dev’essere pagata esclusivamente dal conducente, indipendentemente che il mezzo sia di sua proprietà oppure no. Si tratta di una notizia recente, e certamente meno piacevole per coloro che avrebbero voluto usufruire del bollo già pagato nel canone della locazione di un’auto o di un mezzo, per un lungo periodo.

Tuttavia, le condizioni contrattuali di Finrent potrebbero essere diverse rispetto a quelle di qualsiasi altra società di autonoleggio. Per questo motivo, coloro che sono interessati a valutare ulteriori opzioni, dovranno prestare molta attenzione al tipo di contratto e a tutte le clausole presenti in esso. Nel caso specifico di Finrent, è possibile personalizzare diverse voci per variare l’importo del canone mensile, che con una buona e attenta strategia, potrebbe essere particolarmente utile per pagare meno soldi.



Quello che influenza il canone mensile è:

- La durata del contratto;

- I chilometri percorribili in totale;

- L'opzione con oppure senza anticipo;

- Franchigia assicurativa.

Ad esempio, anticipando una cospicua somma di denaro è possibile pagare un canone mensile molto più basso rispetto a quello di partenza ed originario.

Va fatta attenzione anche al termine ma soprattutto al significato, assimilato al noleggio a lungo termine. Questa soluzione differisce completamente dal “finanziamento”. Quest’ultimo infatti, è un prestito che prevede dei tassi di interessi, al fine di ottenere al termine del pagamento, la proprietà del mezzo.

Con la locazione a lungo termine, il mezzo resterà sempre di proprietà del locatore. Il conduttore infatti, si limiterà a pagare un canone per usufruire del veicolo scelto ed in uso per un certo periodo, e per i servizi che abbiamo elencato in precedenza.

Infine, sul sito ufficiale di Finrent è possibile reperire diversi mezzi: da quelli in pronta consegna a quelli in stock. Dalle automobili usate a quelle ordinabili. Non manca certamente la varietà, dove privati ed imprese italiane, decidono quasi all’ordine del giorno di locare numerose vetture da sfruttare per soddisfare le loro esigenze, senza rischiare la temibile svalutazione.