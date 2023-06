Gas, prezzo alle stelle in un lampo: la "tenaglia" asiatica spaventa la Ue

05 giugno 2023 a

a

a

Una impressionante fiammata sul prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. E così, nel giro di poche ore, tornano le preoccupazioni per il prezzo della materia prima. I future Ttf, il punto di riferimento per il mercato del metano in Europa, hanno infatti visto segnare un rialzo massimo del 20,3% a 28,5 euro al megawattora, per poi ripiegare a 28,09 euro, crescita in termini percentuali pari al 18,6 per cento.

Secondo quanto riferiscono gli analisti, dietro alla fiammata dei corsi del gas (il cui prezzo è verticalmente calato nel 2023 grazie a inverno mite, riduzione dei consumi e gli stoccaggi in rapida ricostituzione) ci sarebbero i rischi di una competizione con l'Asia per accaparrarsi i cargo statunitensi di gas liquefatto. Questa materia prima, infatti, secondo quel che riporta Bloomberg è ad oggi più remunerativa sul mercato orientale. Una brutta notizia, insomma, soprattutto in considerazione del fatto che la disponibilità di gas in Europa risente tutt'ora del taglio delle forniture in arrivo dalla Russia di Vladimir Putin,

"Falso il discorso di Putin in radio": bomba del Cremlino, caos totale in Russia

Infine, per quel che riguarda la domanda e l'export del gas, a maggio i consumi italiani sono rimasti al di sotto delle medie decennali, anche a causa del fatto che l'industria tutt'oggi resta lontana dai livelli pre-crisi e allineata ai valori che si registravano nel 2020. Nel dettaglio il Belpaese a maggio ha consumato 3.909,7 milioni di metri cubi di gas, in calo del 5,2% sullo stesso mese del 2022 e del 3,4% sulla media del decennio 2013-2023. Le cifre sono quelle rilanciate nella nota di Staffetta.