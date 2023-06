Papa Francesco, "inviato a Kiev". La brutale risposta di Putin

05 giugno 2023 a

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà oggi e domani a Kiev in qualità inviato di Papa Francesco: lo ha reso noto la Sala stampa della Santa Sede. "Si tratta", si è riferito con la comunicazione, "rilanciata dal Servizio di informazione religiosa (Sir), "di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni".

Operazione, quest'ultima, non semplice. Mentre l'esercito ucraino sta continuando la sua opera di controffensiva oltreconfine, in particolare nella regione russa di Belgorod, il ministero della Difesa russo ha annunciato l'avvio delle esercitazioni militari delle unità della flotta baltica nella regione di Kaliningrad. "Nel rispetto del piano di addestramento degli organi di comando e controllo militare delle forze della flotta baltica per il 2023, dal 5 al 15 giugno è iniziata un'esercitazione operativa con i raggruppamenti della flotta baltica nel Mar Baltico e presso i campi di addestramento al combattimento nella regione di Kaliningrad sotto la guida del comandante della flotta baltica, il vice ammiraglio Vladimir Vorobyov", si legge in una nota riportata dall'agenzia di stampa Ria. L'esercitazione vede impegnate circa 40 navi, oltre 3.500 militari, fino a 500 unità di equipaggiamento militare e fino a 25 aerei ed elicotteri.