Fininvest, confermato il cda: Marina Berlusconi resta presidente

29 giugno 2023 a

a

a

Resta invariato il consiglio di amministrazione di Fininvest, nominato oggi dall'assemblea a Milano. Stando a quanto si apprende, dunque, sarebbe stato confermato tutto il cda, sempre composto da 8 membri e sempre presieduto da Marina Berlusconi, la primogenita del fondatore di Fininvest, Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso. Mmebri del consiglio sono l'amministratore delegato Danilo Pellegrino, i figli di Berlusconi, Pier Silvio, Barbara e Luigi, Adriano Galliani, Salvatore Sciascia ed Ernesto Mauri.

"Manca l'atto di morte": testamento Berlusconi, un clamoroso intoppo. E ora...

L'assemblea degli azionisti di Fininvest oggi "si è aperta con un commosso ricordo del fondatore Silvio Berlusconi, del quale sono state rievocate la visione imprenditoriale, l’indole innovativa e le grandi doti umane": questo quanto si legge nel comunicato sul bilancio 2022 della holding.

"Il giorno decisivo". Fininvest, tam-tam impazzito: cosa sta per accadere

Nel corso dell'assemblea si è parlato anche degli ottimi risultati raggiunti nel 2022. "Dopo gli eccezionali risultati dell'esercizio 2021, caratterizzati da alcune significative componenti straordinarie e da un quadro economico-finanziario in forte ripresa dalla crisi per il Covid-19, i risultati del 2022 dimostrano la solida tenuta delle società del Gruppo e si attestano sui livelli pre-pandemici": lo si legge nella nota pubblicata da Fininvest dopo l'approvazione del bilancio 2022. "Il conto economico del Gruppo, infatti, evidenzia ricavi per 3.822,5 milioni di euro e un utile che supera i 200 milioni di Euro", ha ricordato infine Fininvest. Infine l'assemblea di Fininvest ha deliberato il dividendo per quest'anno da distribuire agli azionisti: sarà di 100 milioni contro i 150 milioni dell'anno scorso.