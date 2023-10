Pensioni, maxi-assegno a dicembre: scattano gli aumenti, ecco gli importi

21 ottobre 2023 a

Gli aumenti delle pensioni sono slittati al mese di dicembre. Il governo ha modificato all’ultimo il testo del Dl Anticipi che riguarda anche il conguaglio della perequazione dei trattamenti pensionistici. L’accredito dell’aumento è stato segnato per il primo dicembre: stando alle stime dell’Istat, il conguaglio che adegua l’assegno pensionistico all’inflazione è pari a un aumento dello 0,8%. Tale conguaglio sarà erogato in base alle fasce di reddito e sarà riconosciuto al 100% alle pensioni fino a 4 volte la minima.

Gli aumenti per reddito sono i seguenti: fino a 2.100 euro è previsto un aumento del 100% del tasso dell’inflazione, ovvero dello 0,8%; tra 2.101,53 e 2.626,90 euro l’aumento sarà pari all’85% del tasso di inflazione, ovvero dello 0,68%; tra 2.626,91 e 3.152,28 euro è previsto un aumento del 53% del tasso di inflazione, cioè dello 0,4%; tra 3.152,29 e 4.203,04 euro l’aumento sarà pari al 47% del tasso di inflazione, ovvero dello 0,3%; tra 4.203,05 e 5.253,80 euro è previsto un aumento del 37% del tasso di inflazione, cioè dello 0,29%; sopra i 5.253,81 euro l’aumento sarà pari al 32% del tasso di inflazione, ovvero dello 0,25%. La manovra introduce anche la super rivalutazione per il 2024: si tratta di una misura pensata per gli over 75 che prendono la pensione minima, in modo da consentir loro di superare i 600 euro mensili attuali.

Inoltre è previsto un aumento per i trattamenti al minimo per gli over 65, con gli importi inferiori o uguali al minimo Inps che dal primo gennaio saliranno a 618 euro. Per quanto riguarda invece l’Irpef, il beneficio della nuova curva dell’imposta sul reddito arriverà fino a 260 euro l’anno per i lavoratori e i pensionati con un reddito medio. Lo sconto sarà valido fino a 50mila euro: una volta superata questa soglia scatterà un taglio delle detrazioni fiscali di 260 euro che assorbirà il vantaggio, che rimarrà destinato ai redditi bassi.