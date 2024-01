Auto, Bruxelles si rimangia il diktat su quelle vecchie

16 gennaio 2024 a

Il nuovo regolamento dell'Ue sulle auto a fine ciclo di vita «non impedisce che le auto che possono essere riparate vengano riparate». Lo ha dichiarato un portavoce dell'Ue rispondendo a una domanda sulle polemiche sul nuovo regolamento secondo cui ci sarebbero dei criteri per definire quando un'auto è da considerarsi fuori uso. «È solo nel caso in cui un'auto venga venduta che ci sono delle norme che consentirebbero alle autorità' di accertare se un'auto è effettivamente un'auto, o se in realtà non è più un'auto, ma piuttosto, un pezzo di rottame e pertanto deve essere trattato in linea con le norme sui rifiuti piuttosto che come un'auto», ha aggiunto il portavoce di Bruxelles.