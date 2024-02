Berlusconi, la "spartizione" delle ville: su quale ha messo gli occhi Pier Silvio

22 febbraio 2024 a

Che fine faranno le ville di Silvio Berlusconi? Il quadro sull'eredità immobiliare si starebbe delineando, almeno secondo quanto rivela Repubblica. Si parte da Villa Grande, che si trova a via Appia a Roma, ultima residenza del Cavaliere nella capitale: la casa è di proprietà dell'Immobiliare Idra, le cui azioni sono divise tra i cinque figli, ma su di lei avrebbe messo gli occhi Pier Silvio Berlusconi, che potrebbe rilevarla dai suoi fratelli. Villa grande, per inciso, fu teatro di molti, e decisivi, incontri politici.

Dunque Villa Campari, che si trova sul Lago Maggiore, a Lesa, che potrebbe finire in mano a Marina Berlusconi. Si tratta di una dimora Ottocentesca che appartenne a Cesare Correnti, con un accesso diretto al lago e in stile neoclassico. Sempre di proprietà di Immobiliare Idra, Marina potrebbe acquisire le quote degli altri fratelli.

Poi la villa di Macherio, laddove Berlusconi viveva con Veronica Lario e dove sono cresciuti Barbara, Eleonora e Luigi. Secondo quanto trapela, dovrebbe finire in disponibilità completa di Barbara Berlusconi. Quindi Luigi Berlusconi, a cui potrebbe finire la villetta di via Rovani a Milano, anche se - al pari di Eleonora Berlusconi - nella spartizione delle volontà manca il suo nome.