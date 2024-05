Tg1 e Tg2 in onda regolarmente: lo sciopero fallito dell'Usigrai

06 maggio 2024 a

Lo sciopero dell'Usigrai non sembra aver messo in ginocchio il servizio pubblico oggi, lunedì 6 maggio. Il Tg1 dell’edizione delle 13.30 e il Tg2 delle 13, infatti, sono andati in onda regolarmente. Rainews, invece, sta proponendo soprattutto servizi sportivi. Nelle scorse ore, a pronunciarsi contro quest'agitazione era stata l'Unirai: "Le centinaia di colleghi che saranno sul posto di lavoro (dopo che un’assemblea si è pronunciata all’unanimità su questo punto), perché contrari a una mobilitazione ideologica, possono e devono produrre quello che fanno ogni giorno e il frutto del loro lavoro deve andare in onda. Chi si sente padrone della Rai deve semplicemente prendere atto che questa è la stagione del pluralismo".

L'Unirai, sigla di destra guidata da Francesco Palese, aveva fatto sapere ieri che oggi i suoi giornalisti sarebbero andati a "lavorare insieme ad altri 16mila dipendenti di questa grande azienda che va rilanciata e non infangata ogni giorno dopo averla lottizzata, in maniera abusiva, per decenni. È caduto il muro di Berlino, figuriamoci se non può cadere il monopolio dentro la Rai". E, per ora, i servizi dei Tg andati in onda senza nessun intoppo sembrano aver dimostrato la "vittoria" di quest'ultima linea.

Sono stati trasmessi, in particolare, i servizi di Esteri, come le dirette sulla guerra in Medio Oriente, di Cronaca e di Sport dopo le partite di campionato del weekend. Al termine di entrambi i tg è stato letto il comunicato con i motivi dello sciopero. E, a seguire, la replica dell’azienda. Intanto il segretario dell'Usigrai, Daniele Macheda, ha dichiarato: "Fuori i partiti dalla Rai. Bisogna fare una legge, forse ci aiuterà il Media Freedom Act, regolamento europeo che dice chiaramente che i servizi pubblici non devono avere il controllo dei governi". E ancora: "Questo sciopero va oltre la Rai, ma è un problema di libertà di stampa e l'assetto informativo in Italia. Sono accadute cose di recente che non fanno sperare bene su come andranno le cose in Italia. I dati dello sciopero al momento non li conosciamo, la giornata è lunga, vedremo domani quale sarà stato l'effetto".

Quanto successo oggi, invece, è stato commentato dal capogruppo al Senato di Forza Italia e componente della commissione di vigilanza Rai, Maurizio Gasparri, così: "Liberi di scioperare, liberi di lavorare. Crolla il muro del monopolio sindacale. Vince la libertà di scelta per tutti. In onda i Tg Rai".