Bankitalia, boom di entrate. FdI: "Demolite le sterili polemiche della sinistra"

All’indomani di Ferragosto, arriva un'altra buona notizia per l'Italia e per il governo guidato da Giorgia Meloni. Secondo l'ultimo rapporto di Bankitalia, "a giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 42 miliardi: in aumento del 9,9 per cento (3,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2023". Nello specifico, l'Istituto rileva come "nel primo semestre del 2024 le entrate tributarie sono state pari a 248,8 miliardi, in aumento del 7,5 per cento (17,5 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

Grande soddisfazione da parte dell'esecutivo. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ha tracciato il bilancio del governo. "Aumentano le entrate tributarie, crolla l’evasione fiscale ed evaporano le sterili polemiche della sinistra - ha spiegato il parlamentare -. A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono aumentate del 9,9% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi cinque anni, invece, scende drasticamente l’evasione fiscale dal 21% al 16%. Uno Stato finalmente amico e alleato dei contribuenti, grazie alle riforme del governo Meloni. Che hanno semplificato efficacemente il fisco - ha poi concluso -, riesce a ottenere risultati positivi”.

Il deputato di FdI Francesco Filini, responsabile del programma del partito, ha aggiunto altri elementi importanti che demoliscono ancora una volta la narrazione di gufi e cassandre: “La cura Meloni sta funzionando alla grande: archiviate le stagioni degli sprechi, delle marchette elettorali e dell’oppressione fiscale, l’Italia ha ripreso a lavorare, a produrre e a crescere. Alle bugie, alle polemiche ideologiche e alle fake news rispondiamo ancora una volta con i fatti”.