Manovra, meno tasse a chi fa più figli? A cosa sta lavorando Giorgetti

11 settembre 2024 a

a

a

Meno tasse e più detrazioni per chi fa figli? Su questo starebbe lavorando il ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti, stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Foglio. Si tratterebbe di un'idea per incentivare la natalità dal momento che nei prossimi 15 anni si stima che la popolazione in età lavorativa si ridurrà di 5,5 milioni di unità. L'intenzione, insomma, sarebbe quella di cambiare le regole delle detrazioni fiscali dando così la possibilità a chi ha più figli a carico di pagare meno tasse.

Il progetto su cui si starebbe lavorando, nello specifico, prevedrebbe l'introduzione di "un quoziente familiare per le detrazioni". Un'operazione il cui costo sarebbe stimato tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Intanto, si stringono i tempi per delineare la nuova manovra economica: il 20 settembre è il termine di invio al Parlamento, e poi alla Commissione europea, del Piano strutturale di Bilancio a medio termine come previsto dalle nuove regole Ue.

Ecco su cosa stanno scommettendo i broker: Italia, un indizio pesantissimo

Per il governo le priorità sono famiglie, lavoro, fisco e imprese. In particolare, saranno previsti meno bonus e più assunzioni. Poi, se le pensioni (minime) saranno da rivedere, l’assegno unico invece potrebbe essere rimodulato. In questi giorni il ministro Giorgetti è al lavoro proprio per trovare risorse aggiuntive, magari da fondi rimasti inutilizzati. E nel frattempo alle richieste dei partiti di maggioranza ripete che "le risorse sono limitate".