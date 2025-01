Ecco le 10 previsioni per il 2025: soldi, ecco che cosa accadrà

Buddy Fox 02 gennaio 2025 a

a

a

«Nel 2025 continueranno le condizioni climatiche avverse con rischi di siccità prolungata. Possibile un terremoto al largo delle coste del Giappone con rischio Tsunami. Cambiamenti in Vaticano e una nuova malattia infettiva», spaventati? Tranquilli queste sono le risposte che ha dato ChaptGpt alla domanda di un mio lettore “cosa avrebbe previsto Nostradamus per il 2025?”.

Le mie 10 previsioni sono queste, prepariamoci a un “back to reality”.

1) KM 36: sembra che nelle maratone (42,195 km) il km 36 sia il momento della crisi, se lo superi arrivi in fondo altrimenti crolli. Per Piazza Affari la maratona è cominciata due anni fa con l’elezione di Giorgia Meloni, eravamo a 20K, il traguardo è tornare almeno sopra i 40K i livelli della grande bolla 2000. Ora a mio avviso siamo a quel km36, e per questo almeno quest’anno voglio rimanere prudente e scegliere 5 titoli difensivi, perderò un’occasione ma mi sentirò più tranquillo.

I 5 titoli Made in Italy sono: POP SONDRIO, NEXI, SAIPEM, TENARIS, TIM a cui aggiungo il plus protettivo con l’ETF Wisdomtree BTP10Y short x3. Se il FUZZY tornerà a 28K sarà una grande occasione buy.



2) SQUID GAME: o potremmo dire “dangerous games” o peggio “war games”. Quello che accade in Korea non mi piace per nulla, credo che la Borsa subirà una forte caduta e chissà cosa succederà nel Paese.



3) NESSUNA INVIDIA PER NVIDIA: Effetto Cisco?

Nvidia farà la fine del gigante del networking? Mentre è in corso la revisione up sui target e il sondaggio su chi saranno le prossime sorprese dell’AI, io mi aspetto la delusione e mi metto short. Anche se torneremo sopra i 150$, l’obiettivo è sotto 100$.



4) QUANDO IL GIOCO SI FA DURO: è il momento in cui scendono in campo i campioni. Sarà un anno molto complicato, per questo perla terza volta punto sul fuoriclasse Tamburi, il nostro pallone d’oro della Borsa. Ecco i 5 titoli scelti: TIP, ALKEMY, INTERPUMP, SESA, ZEST.



5) IL RE SOLO: dopo aver traballato Macron cade dal trono. Francia in crisi, rating in caduta, l’immagine di un’Europa fragile.



6) BIG IN JAPAN: 115.500 miliardi di yen (703 miliardi di euro) è l’ammontare del budget della legge di bilancio per il 2025 del governo Ishiba, cifra record! Il Paese sempre più indebitato (dovrà emettere nuovi bond) ma sempre più in corsa per la crescita del pil e dei prezzi.

Saliranno più i tassi del Nikkei, occhio allo yen!



7)ORO O MAI PIÙ: nel 2024 l’oro ha brillato come non mai, e potrebbe ripetersi anche nel 2025, ma noi si sa preferiamo l’argento. Mi aspetto un’arrampicata fino a 40 dollari. La Silver Economy non è quella dei capelli grigi, ma è quella dell’argento.



8) IL CAVALLO DI TROIA 5.0: Microstrategy entra nel NASDAQ100, notizia importante ma sottovalutata. Con Microstrategy il Bitcoin fa ufficialmente il suo ingresso nel Nasdaq. Quest’anno il Bitcoin forse continuerà a salire, ma io mi aspetto una forte caduta che trascinerà con se anche l’indice Tech. Sul NDX100 possibile ritorno a 17K.



9) OPERAZIONE FIORI D’ARANCIO: è il nome in codice dell’operazione succo d’arancia in “Una poltrona per due”. La nostra operazione speciale sarà sulla Germania, crisi politica, crisi automotive, crisi economica, risultato: Etf short Dax X3



10) I MAGNIFICI 7: BASTOGI, CDE, GEFRAN, JOBY AVIATION, NOKIA, RISANAMENTO, TELECOM RISP, ecco i 7 titoli per un 2025 ricco di insidie e opportunità.

«La vita è come una scatola di cioccolatini» diceva Forest Gump, e con Trump e Musk e l’AI sempre più protagonista anche sui mercati, sarà ancora più difficile scegliere quale cioccolatino scartare. Avrei voluto inserire anche Apple, o il rischio Super Micro Computer o l’addio di Powell alla Fed, ma preferisco lasciare un consiglio: state attenti ai facili entusiasmi e ai falsi segnali, meglio la cautela. Buon 2025 a tutti i “Paninari”.

[email protected]