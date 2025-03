Repubblica, la balla sul sondaggio: "Pd di poco sotto il 30%". Ecco le cifre (e FdI infierisce...)

14 marzo 2025 a

La matematica non è un'opinione. Anche quanto ci consente di capire lo stato dell'arte dei partiti italiani. Soprattutto in caso di sondaggi che, al di là delle interpretazioni di convenienza, rifletto lo spaccato della società. Stando alle ultime rilevazioni, Fratelli d'Italia è ancora la prima forza politica in Italia. Il partito di Giorgia Meloni si attesta intorno al 30%, a seconda delle settimane e degli istituti di ricerca che compiono il sondaggio. Al secondo posto c'è sempre il Partito democratico di Elly Schlein, dato intorno al 22-23%. Il Nazareno guida il centrosinistra, ma è ancora molto lontano da poter insediare il premier o, addirittura, vincere le elezioni.

Tra FdI e Pd c'è - più o meno - una distanza di sette/otto punti percentuali. In politica è una distanza notevole, se pensiamo che nell'alveo parlamentare ci sono anche formazioni politiche che sommate non raggiungono quella quota. Eppure per Repubblica, Elly Schlein è scesa di poco sotto il 30%. La matematica, quindi, diventa opinione. "Nella Supermedia di oggi - si legge in un articolo apparso sul sito del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari -, come in quella di settimana scorsa, Fratelli d'Italia resta sotto il 30% dopo i picchi toccati a febbraio. La principale forza di opposizione, il Pd, scende di poco sotto il 30% e si attesta precisamente al 22,8% (Sic!)".

Pd sempre più indietro: quanto perdono in poco più di un mese. E il centrodestra..., tutti i numeri

La grottesca esposizione dei dati della Supermedia non è passata inosservata. L'account social di Atreju - la festa di FdI - ha postato su X uno screenshot che ritrae proprio quel frammento dell'articolo. E ha commentato così: "Giusto un po'. Questa è performance".