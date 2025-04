Dazi di Trump, panico in Borsa: apertura choc

Apertura in profondo rosso per le Borse europee, come si temeva fin dai minuti successivi all'annuncio di Donald Trump sui dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti. L'Unione europea è stata colpita con dazi del 20%, la Gran Bretagna al 10%. Ma anche l'Asia ha subito misure pesanti, e i mercati dell'estremo oriente ne risentono in maniera evidente.

Le prime avvisaglie nel Vecchio Continente sono arrivate dai future: quelli sull'EuroStoxx cedono il 2,12%, quelli sull'indice Ftse 100 lo 0,85% e i future sul dax di Francoforte perdono lo 0,4%, in linea con i listini asiatici e i future a Wall Street. Poi la conferma in Borsa: Piazza Affari perde il 2%, il Dax di Francoforte il 2,21%, il Cac 40 di Parigi il 2,19% e il Ftse 100 di Londra l'1,43%. Arretra notevolmente anche l'Aex di Amsterdam, a -1,8%. L'Ibex 35 di Madrid cede l'1,4 per cento. L'euro balza, arrivando a 1,098 dollari, mentre l'oro, bene rifugio per eccellenza, tocca nuovi record.