Borsa, cambia tutto: ma non la bussola

Apre Wall Street e subito scattano gli allarmi: il TBond a 30 anni tocca i rendimenti del novembre 2023, proprio quando il “capriccioso” Bill Ackman scrisse «mi ricopro» lanciando il rally di borsa. Sarà un segnale? I mercati ondeggiano, vogliono far cedere gli ultimi, ma sul Nasdaq il rosso è molto timido, sembra che stia per accadere qualcosa, però nessuno osa comprare. In questi momenti mi viene in mente una frase di Doug Kass: «Il mercato azionario è l’unico mercato in cui le cose vanno in saldo e tutti i clienti scappano dal negozio». Ed è sempre così, le borse calano e rimpiangi per non aver venduto sui massimi, le borse crollano e hai paura a comprare anche se si crea l’affare, soprattutto sui titoli tech che fino a pochi mesi fa, quando erano cari, gli investitori se li strappavano di mano. Ed ecco che alle 19.00 spunta la breaking news: dazi sospesi per 90 giorni. Booom! Vola tutto. Ora per qualche giorno tutto quello che era sceso molto, e su cui vi avevamo consigliato di puntare, farà altrettanto all’insù! Tech, semiconduttori, industriali, Bitcoin e titoli legati al Bitcoin.

Ed ora? Squadra che vince non si cambia. In primis quelli che abbiamo chiamato i “Trump friends” come Tesla, lo stop ai dazi riporta il sorriso a Musk, e la sua auto che tutto sommato in queste ore aveva tenuto, ora sgomma! Nvidia di cui fino all’altro giorno Cathie Wood aveva fatto incetta, aveva aperto la borsetta infilandoci le azioni che piovevano dal cielo, e ora tornerà a essere “l’illuminata”, l’unta dagli dei di Wall Street. Sicuramente Intel, titolo pressato sui minimi, è una molla! Lip-Bu Tan, il nuovo Ceo, ha già fatto miracoli in Cadence, e appena arrivato nell’ex regina dei semiconduttori, in stile Marchionne, ha subito aperto il portafoglio per comprare azioni, un gesto che è garanzia di credibilità. Bitcoin e Microstrategy, sono il boost del rimbalzo e sono il nuovo paradigma. In Italia ritorno di fiamma per i bancari, tutto ciò che ha odore di Opa sarà comprato, i titoli del risparmio gestito (i nostri semiconduttori) saranno i cavalli da traino. E poi Tim, ha tanti motivi per essere comprata, non è sotto dazi e poi vale talmente poco che è un’affarone di default. Infine lo Yen, per qualche giorno va chiuso in bagno, a doppia mandata, ritornerà utile al prossimo accenno di crisi.