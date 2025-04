Trump gela Musk: "Sapete cosa me ne faccio della Tesla?"

Sembra scricchiolare sempre di più la sedia di Elon Musk alla destra di Donald Trump. Se durante la campagna elettorale e i primi due mesi agiva e parlava come il plenipotenziario del presidente americano, il patron di Tesla è quasi sparito dalla scena pubblica. E Trump sembra sempre meno interessato a lui. "Lui è seduto qui e a me non importa. Non ho bisogno di Elon per niente, se non perché mi piace", ha detto il presidente rispondendo ai giornalisti dopo la riunione del suo gabinetto. Certo, ha subito aggiunto mentre Musk rideva nervosamente, "ha fatto un lavoro fantastico".