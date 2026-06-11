Superbonus, altra maxi truffa a Siracusa: 12 indagati per associazione per delinquere e truffa aggravata

Una maxi frode sul Superbonus 100% con sequestri per oltre 560 milioni di euro di crediti fiscali è stata scoperta dalla guardia di finanza di Siracusa in un'inchiesta con 12 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono stati eseguiti 5 decreti di sequestro preventivo disposti dal gip di Siracusa.

Le indagini condotte assieme il Nucleo speciale tutela entrate e repressione frodi fiscali di Roma e il Settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate ha messo in luce un "sofisticato e pericoloso sistema illecito" realizzato da oltre 60 società in tutta Italia, quasi tutte fittizie - senza sede, dipendenti, macchinari e struttura imprenditoriale - che hanno fatto risultare interventi edilizi milionari su 22 condomìni dislocati nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona.