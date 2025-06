Finanza, "peggio del 2008": il timore di un disastro economico

Si stanno ricreando le stesse condizioni che in passato hanno generato la grande crisi finanziaria: ne è convinta la senatrice americana Elizabeth Warren, che ha puntato il dito contro il GENIUS Act, ora al vaglio del Congresso Usa. Si tratta di un provvedimento volto a ridefinire il quadro normativo delle stablecoin, ovvero criptovalute legate ad altri asset, come le monete, in particolare al dollaro.

Come funzionerebbe questo nuovo sistema? Gli emittenti, come si legge su Italia Oggi, sarebbero tenuti a detenere un dollaro di riserva per ogni dollaro di stablecoin. La più grande stablecoin è Tether con una capitalizzazione di mercato di quasi 150 miliardi di dollari. Se approvato, il GENIUS Act autorizzerebbe le società che emettono stablecoin a utilizzarle per acquistare titoli del Tesoro statunitensi. A tal proposito Warren ha dichiarato: "Sono profondamente preoccupata che questo disegno di legge possa portare direttamente al prossimo crollo finanziario. Non è la prima volta che il Congresso ascolta il settore finanziario e crea un regime normativo debole per un prodotto finanziario nuovo e innovativo".