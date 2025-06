Landini e Cgil senza vergogna: protestano contro gli aumenti di stipendio

Il contratto della Sanità è stato sottoscritto, gli operatori del settore avranno un aumento in busta paga di circa il 7%, ma Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri non si sentono tanto bene. La pre-intesa del rinnovo per circa 580mila dipendenti pubblici tra infermieri, tecnici e personale non dirigente è infatti una sconfitta dei due sindacati di sinistra, la Cgil e la Uil, divenuta ormai l’irrilevante attendente del pachiderma rosso. L’accordo, relativo al triennio 2022-24, in realtà era stato trovato già quattro mesi fa, ma all’ultimo momento Landini e compagni erano riusciti a far saltare la firma di Nursing Up, sigla di base degli infermieri.

Ieri, dopo una lunga trattativa, il governo l’ha spuntata. I lavoratori avranno un aumento medio di 172 euro al mese, più altrettanti quando verrà siglato l’accordo anche per il triennio 2025-27, per il quale il ministro della Pubblica Amministrazione, ha immediatamente avviato la pratica. È il secondo ko nel giro di dieci giorni per la Cgil, che con i referendum flop su lavoro e immigrazione dell’8-9 giugno ha dimostrato di avere uno scarso peso politico e con l’esclusione dal tavolo di ieri ha certificato la propria irrilevanza anche nella stipulazione dei contratti, che dovrebbe essere il suo punto di forza.

È bastata la firma di Cisl, Fials (la Federazione Autonomie Locali e Sanità), Nursing e appunto Nursing Up per vanificare il giochino politico dell’impresentabile coppia di eterni comizianti e piazzisti di loro stessi, Landini e Bombardieri, due carriere in barba ai lavoratori che rappresentano. Gli interessi di chi si fa il mazzo in ospedale sono meglio rappresentati dal governo che dai sindacati progressisti. «Non ci sono solo gli aumenti salariali. Sono previsti anche istituti accessori come i buoni pasto anche quando si lavora da casa, e le nuove tutele, tra cui il patrocinio legale gratuito e il supporto psicologico per il personale sanitario», specifica il ministro Paolo Zangrillo, che sembra avere la busta paga dei sanitari più a cuore di quanto non ce l’abbiano Cgil e Uil. Landini e Bombardieri giustificano i loro “no” con l’esiguità degli aumenti, inferiori all’inflazione reale, mala realtà è diversa. La sanità è uno dei cavalli di battaglia sui quali il campo largo fonda la propria opposizione; peraltro è anche uno dei rari argomenti intorno ai quali si registra un minimo di compattezza. Tenere aperto il contratto significava poter accusare il governo di non essere in grado o di non voler risolvere una pratica a cui tutti i cittadini, e non solo i sanitari, tengono moltissimo. Infermieri scontenti in corsia, e pazienti assistiti di conseguenza, sono potenziali voti per l’opposizione. Personale soddisfatto e pazienti curati meglio tolgono invece argomenti alla battaglia politica di Elly Schlein e compagni. Il giochino era questo, ma la corda troppo tesa ha finito per rompersi.