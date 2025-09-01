Tre colpi di Meloni in poche ore: la sinistra va in tilt, numeri record

A luglio 2025 il numero di occupati aumenta di 13mila unità su giugno e 218mila sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che, nel mese, il numero di occupati è pari a 24 milioni 217mila (+0,1% su giugno). Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 448mila) e i dipendenti a termine (2 milioni 567mila), mentre diminuiscono gli autonomi (5 milioni 202mila). Su base mensile, il tasso di occupazione e quello di inattività crescono, raggiungendo il 62,8% e il 33,2% rispettivamente, mentre il tasso di disoccupazione scende al 6,0%.

Un nuovo record sul fronte occupazione per il governo. A questo punto bisogna ricordare un altro dato positivo che sta emergendo in queste ore: l'indice PMI manifatturiero in Italia e' salito a 50,4 nell'agosto 2025, in aumento rispetto al 49,8 di luglio e superando le aspettative di mercato pari a 49,8, secondo i dati dell'indagine Hcob, resi noti da S&p Global. L'ultimo dato suggerisce che il settore manifatturiero ha ricominciato a crescere dopo 16 mesi di contrazione, alimentato dal più grande aumento dei volumi di produzione in quasi due anni e mezzo. Tuttavia, l'aumento complessivo degli ordini e' stato limitato, poiché l'indebolimento delle esportazioni ha continuato a pesare sulla domanda. Se a questo aggiungiamo anche gli elogi sui conti pubblici che arrivano dalla Bce, per la sinistra si annuncia un vero e proprio lunedì nero.

"Secondo l'ultima rilevazione Istat, anche a luglio arrivano segnali positivi dal mondo del lavoro: il tasso di occupazione sale al 62,8% e quello di disoccupazione scende al 6%. Rispetto a luglio 2024 si registrano 218mila occupati in più, con una crescita trainata soprattutto dai contratti a tempo indeterminato". Lo scrive su facebook la premier Giorgia Meloni, che conclude: "Numeri incoraggianti, che confermano l'efficacia delle misure messe in campo e ci spingono a proseguire con determinazione su questa strada: più opportunità, più lavoro, più crescita per l'Italia".