Finanza verde, non ci crede più nessuno: crollano gli investimenti nei fondi sostenibili

Con buona pace di Greta Thunberg, che non a caso ha corretto frettolosamente il tiro dedicandosi ad altre battaglie, il mondo sta cambiando. Tra guerre, crisi industriali e conti che non tornano i nobili ideali ambientalisti non sembrano più in cima alla lista delle proprità. Anzi, i colpi ben assestati dalla realtà dei fatti li stanno pian piano sgretolando. L’inversione di marcia sta arrivando anche nel mondo della finanza. E in particolare negli Etf (Exchange Traded Fund, fondi di investimento che replicano indici azionari). Dove la fuga dai prodotti green non è provocata da un cambio di ideologia ma, banalmente, dalla constatazione che non funzionano più. Ovvero non portano rendimenti.

Ecco i numeri. Sull’orizzonte di un anno, spiega MF, l’Msci World classico ha più che doppiato la versione sostenibile (+10,8% contro +4,1%) ma anche se si allarga l’orizzonte a tre e cinque anni la sovraperformance dell’Etf generalista è notevole: +43% contro +28,5% nel primo caso, +87% contro +66% nel secondo. Tutta colpa di Trump che ce l’ha con l’ambiente, direte voi. E in parte potreste avere ragione. Non avere più dalla propria parte chi amministra la più grande potenza economica del pianeta non aiuta certo a far salire le quotazioni. Ma i problemi principali sono altri. Uno riguarda le truffe dei “buoni”. A provocare l’ondata di rigetto è stato il cosiddetto greenwashing, ovvero di applicare ai prodotti finanziari certificazioni di sostenibilità che JustEtf definisce con garbo «etichette esagerate rispetto alla sostanza», ma che sono delle vere e proprie prese per i fondelli di chi investe il proprio denaro. «Regolatori di Usa, Regno Unito ed Europa hanno alzato l’asticella su nomi e trasparenza per ridurre gli abusi. Molti risparmiatori hanno, di conseguenza, scoperto che Esg non significa automaticamente verde o a impatto zero», ricorda il comparatore JustEtf.

L’altro fattore di realtà che si è scontrato con la moda verde sono i conflitti in atto. Di fronte alla necessità di aumentare le capacità difensive dell’Occidente, i titoli delle aziende del comparto hanno ovviamente scalato i listini, lasciando a bocca asciutta chi ha preferito non investire nel settore delle armi. Il mix di cause ha innescato la grande fuga. Secondo i dati di JustEtf gli asset gestiti da fondi-indice Esg sono cresciuti da poco più di 87 miliardi di euro a fine agosto 2020 a quasi 350 miliardi a inizio 2025. Quest’anno il cambio di rotta. La corsa si è interrotta è il patrimonio è sceso ad agosto di oltre il 7%, attestandosi a 324 miliardi. Anche la nascita di nuovi Etf Esg procede col freno a mano tirato. Oggi sul mercato ci sono 700 prodotti che replicano gli indici azionari sostenibili disponibili per gli investitori italiani. Più di 450 sono stati lanciati dopo il 2020.