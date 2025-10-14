Manovra, verso un contributo di 4,5 miliardi dalle banche

È stata illustrata la manovra durante l'ultimo Consiglio dei ministri appena terminato. Lo ha confermato il ministro della protezione civile e del mare Nello Musumeci uscendo da Palazzo Chigi e aggiungendo che il testo sarà sottoposto a ulteriore esame in Cdm venerdì 17 ottobre. Durante la riunione, come riporta l'Ansa, sarebbe emersa la possibilità di prevedere un contributo di circa 4,5 miliardi proveniente da banche e assicurazioni proprio in vista della legge di Bilancio. Da questo punto di vista, però, secondo diverse fonti, la trattativa non sarebbe ancora finita.

In ogni caso, l'Abi (Associazione banche italiane), per il contributo alla manovra finanziaria, preferirebbe una soluzione "concordata" come quella dello scorso anno sull'anticipo di liquidità allo Stato in più anni tramite le dta (crediti fiscali futuri), respingendo invece l'ipotesi di tassazioni straordinarie. È stata prevista, invece, una pace fiscale per tutto il 2023. Anche se pare che verranno esclusi dal provvedimento tutti quelli che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi.