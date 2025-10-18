Libero logo
di
sabato 18 ottobre 2025
Dombrovskis, "quando lo stop all'infrazione": altra vittoria per l'Italia

1' di lettura

"Ho parlato con il ministro Giorgetti, la sua stima è che l'Italia quest'anno scenda sotto il 3% nel rapporto deficit/Pil. In questo caso, nel prossimo semestre, se i dati verranno confermati, rimuoveremo l'Italia dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo": a dirlo il Commissario Ue agli Affari Economici Valdis Dombrovskis, intervistato dal Gr1, interpellato sulla possibile uscita anticipata dell'Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo. 

Sull'impatto dei dazi sulla crescita, invece, Dombrovskis ha spiegato che "la Commissione Europea ha fatto delle simulazioni. La previsione è di un rallentamento dello 0,2% per l'Europa, mentre negli Stati Uniti sarebbe dello 0,7%. Finora "l'economia è stata abbastanza resiliente, ma gli effetti si vedranno soprattutto il prossimo anno". Infine a proposito di nuovi aiuti all'Ucraina Dombrovskis ha aggiunto che "negli incontri con il segretario al Tesoro americano Bessent ho delineato l'iniziativa di prestito di riparazione dell'Ue e ho anche cercato il sostegno degli Stati Uniti e di altri partner del G7 per un ulteriore finanziamento dell'Ucraina nei prossimi due anni, e anche il sostegno al programma del Fmi, e credo che stiamo facendo progressi in questo senso".

Intanto, la prossima settimana, giovedì 23 ottobre, si terrà il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea. Si tratta del principale appuntamento della settimana europea. Da segnalare la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo e i Consiglio Esteri, Energia, Affari generali a Lussemburgo.

