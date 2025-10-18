Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Ranucci, botta e risposta Schlein-Meloni: "Democrazia a rischio", "Vergogna"

di
Libero logo
sabato 18 ottobre 2025
Ranucci, botta e risposta Schlein-Meloni: "Democrazia a rischio", "Vergogna"

2' di lettura

"Il governo di Giorgia Meloni sta tagliando la sanità pubblica, con 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E taglia la scuola pubblica, mentre blocca la nostra proposta sul salario minimo. Fanno propaganda ogni giorno”: la segretaria del Pd Elly Schlein torna ad attaccare la premier e l'esecutivo durante il congresso del Partito dei Socialisti europei ad Amsterdam. "A Firenze, la settimana scorsa - ha poi aggiunto la leader dem - la premier ha detto che l’opposizione è peggio dei terroristi. In questo clima, voglio esprimere la mia solidarietà al giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci perché ieri è esplosa una bomba davanti casa sua. La democrazia e la libertà di espressione sono a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Un'accusa forte per la quale la Schlein tira in ballo addirittura l'attentato ai danni del giornalista e conduttore di Report

Non è tardata ad arrivare la risposta della premier. "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare", ha scritto in un post su X. 

A puntare il dito contro il governo, con qualche ora di anticipo, è stato anche il leader del M5s Giuseppe Conte. Quest'ultimo, tra l'altro, si è pure presentato sotto casa di Ranucci, lì dove è esploso l'ordigno, per esprimere solidarietà al giornalista. "Ci dobbiamo chiedere: ma che situazione stiamo vivendo? Che situazione stiamo affrontando? Ma è possibile che chi fa il giornalismo d'inchiesta debba essere svillaneggiato, abbandonato, delegittimato? Chi rappresenta le istituzioni e dovrebbe proteggerlo", ha detto, tanto per cominciare.

Ranucci, dai clan alla droga: cinque piste dietro l'attentato

Sarebbero quattro o cinque le piste su cui stanno lavorando gli investigatori per capire chi ci sia dietro l'attenta...

Poi ha aggiunto che è "davvero inquietante che un giornalista che è già sotto scorta possa ritrovarsi con delle auto esplose sotto casa. Ma al di là della matrice, ripeto a me, quello che preoccupa è il fatto che Sigfrido Ranucci, giornalista scomodo per definizione, è stato delegittimato. Non so quante querele ha accumulato da parte di esponenti delle istituzioni di governo, ma io da presidente del Consiglio non mi sono mai permesso di querelare nessuno". 

Attentato a Ranucci, il sospetto di Saviano: "Cosa significa la polvere nera"

Roberto Saviano è intervenuto a Otto e mezzo, il talk show politico in onda su La7, sul grave attentato...

L'orrore La "prova generale": il retroscena choc sull'attentato a Ranucci

Attentato a Ranucci Ranucci, l'opposizione dà la colpa a Giorgia: "Governo mandante morale"

Bomba sotto casa Ranucci, dai clan alla droga: cinque piste dietro l'attentato

tag
elly schlein
sigfrido ranucci

L'orrore La "prova generale": il retroscena choc sull'attentato a Ranucci

Attentato a Ranucci Ranucci, l'opposizione dà la colpa a Giorgia: "Governo mandante morale"

Bomba sotto casa Ranucci, dai clan alla droga: cinque piste dietro l'attentato

ti potrebbero interessare

3072x2088

La "prova generale": il retroscena choc sull'attentato a Ranucci

Redazione
1189x673

Ranucci, l'opposizione dà la colpa a Giorgia: "Governo mandante morale"

Tommaso Montesano
1714x1181

Ranucci, dai clan alla droga: cinque piste dietro l'attentato

Redazione
1003x556

Attentato a Ranucci, il sospetto di Saviano: "Cosa significa la polvere nera"