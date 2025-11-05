Manovra, imposta ridotta al 15% sugli affitti a lungo termine

L’idea l’ha lanciata Maurizio Lupi: ridurre la cedolare secca per gli affitti a lungo termine dal 21 al 15%. Un modo per incentivare le locazioni abitative invece che disincentivare quelle brevi, con un aumento della tassazione come previsto dalla manovra. E insomma, l’emendamento annunciato dal leader di Noi Moderati potrebbe rappresentare il punto di caduta tra le forze della maggioranza sulla legge di bilancio. Risorse permettendo, ça va sans dire. Anche perché l’intervento non è certo a costo zero. Soprattutto se, come sembra, l’ipotesi che circola per mettere tutti d’accordoLega e Forza Italia desiderosi di intestarsi la difesa degli interessi dei proprietari, da un lato; il governo intenzionato a non aumentare il deficit («saldi invariati», è il mantra giorgettiano) dall’altro - è di ridurre pure l’aumento del prelievo previsto dalla manovra sugli affitti brevi: invece che al 26%, l’imposta salirebbe “solo” al 23%.

Il ministro dell’Economia ha d’altra parte messo in chiaro di non voler fare le barricate («non è una questione di vita odi morte») e ha negato un supposto intento punitivo della misura verso i proprietari. «C’è però da capire se bisogna in qualche modo premiare le locazioni per abitazione oppure le locazioni per i turisti stranieri» ha dichiarato Giorgetti. Va detto che, sul prelievo per le locazioni turistiche, trovare una soluzione non è certo impossibile stante le cifre in gioco: l’incasso previsto è modesto, appena 130 milioni. Più complicato, invece, tagliare la cedolare sugli affitti a lungo termine. Questioni che andranno risolte nel prosieguo dei lavori parlamentari. Ieri è stato reso noto il calendario perla manovra. Il termine per la presentazione degli emendamenti è il 14 novembre alle 10 e quello per i segnalati (circa 300) martedì 18 alle 19. L’obiettivo è arrivare in Aula al massimo il 15 dicembre. Ieri si è svolta una riunione dello stato maggiore di Forza Italia, presieduta dal segretario Antonio Tajani. Gli azzurri hanno ribadito il proprio impegno su tre temi (casa, sicurezza e riduzione della tassazione sulle attività produttive), sui quali presenteranno una serie di emendamenti.