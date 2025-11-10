Altro che aiuto ai ricchi, ecco chi paga l'Irpef. E il precedente di Draghi...

«Stanno aiutando i più ricchi» continua a ripetere Elly Schlein. Alla segretaria dem non va giù la sforbiciata dell’Irpef inserita in manovra dal governo Meloni. Un taglio delle tasse che riduce l’aliquota dal 35 al 33% per i redditi compresi tra i 28mila e i 50mila euro e che vale, al massimo, un risparmio di 440 euro all’anno (fino a 200mila euro, soglia superata la quale lo sconto non si applica). E così ieri a Giancarlo Giorgetti è toccato intervenire di nuovo per spiegare che no, il taglio Irpef non aiuta i “ricchi”, ma il ceto medio. E che, soprattutto, il governo, già con le precedenti manovre, si è concentrato sui redditi medio-bassi, destinando alla riduzione del cuneo fiscale ben 18 miliardi di euro, contro i tre miliardi previsti nella legge di Bilancio per il 2026.

«Bisogna capire se ricco è colui che guadagna 45mila euro lordi l’anno» ha dichiarato il ministro dell’Economia. «Noi siamo intervenuti quest’anno sul ceto medio» mentre le fasce di reddito «più svantaggiate sono state attenzionate negli anni scorsi» ha sottolineato. «Quest’anno abbiamo fatto uno sforzo ulteriore e coperto la fascia fino a 50mila euro» ha aggiunto. Giorgetti ha poi spiegato che si tratta di una «logica assolutamente sensata», ignorata da alcune analisi che dimenticano «che abbiamo reso stabili i tagli del cuneo contributivo introdotti negli anni precedenti».