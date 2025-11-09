Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Patrimoniale, rissa a sinistra tra Pd, M5s e Avs

di
Libero logo
domenica 9 novembre 2025
Patrimoniale, rissa a sinistra tra Pd, M5s e Avs

2' di lettura

Il dibattito sulla patrimoniale si è trasformato in un boomerang micidiale per Elly Schlein. La segretaria Pd, nel tentativo di inseguire Maurizio Landini e la Cgil, ha rilanciato la tassa sui grandi patrimoni, ma si è ritrovata isolata e asfaltata dalla fermezza del governo.Giorgia Meloni ha chiuso la porta senza appello: "Con la destra al governo, la patrimoniale non vedrà mai la luce", rassicurando milioni di italiani e tracciando una linea invalicabile contro misure considerate ideologiche e punitive per il risparmio.Il colpo di grazia è arrivato dagli alleati.

Giuseppe Conte ha smarcato platealmente il M5S: "Una patrimoniale non è all’ordine del giorno", lasciando Schlein sola con Bonelli e Fratoianni. Persino Matteo Renzi l’ha criticata duramente, mentre Daniela Ruffino (Azione) ha commentato:"Conte boccia patrimoniale, Schlein rimane sola", definendo la sinistra "la migliore avversaria di se stessa" sul fisco.Schlein ha provato un disperato contrattacco, deviando sulla pressione fiscale e accusando la manovra di favorire i ricchi a danno del ceto medio, ma il tentativo è apparso debole. Accerchiata dai moderati Pd, insidiata da Silvia Salis e priva di alleati credibili, la sua leadership appare sempre più fragile.

Patrimoniale, Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Con noi non vedrà mai la luce"

Uno spettro si aggira per l'Italia: lo spettro della patrimoniale. Ogni anni, poco prima dell'annuncio della man...

E a mettere sale sulle ferite della sinistra è Avs che avvisa Conte: la patrimoniale è in testa alle priorità dei compagni: "Per noi" la patrimoniale "è all'ordine del giorno perché è una misura di equità sociale. Dopo le regionali si dovrà avviare con le forze di opposizione un tavolo per la costruzione del programma per il governo del paese. E noi porremo tra le questioni prioritari - insieme al caro bollette, al caro affitti, alla carenza dell'offerta di tpl e di investimenti per la scuola - la questione patrimoniale", afferma all'Ansa il leader di Avs Angelo Bonelli dopo che ieri il leader del M5s Giuseppe Conte ha affermato che per il Movimento una patrimoniale non è all'ordine del giorno. "Non può essere sempre ceto medio a pagare, come sta avvenendo con Meloni. Ragioniamo sull'aliquota e sulla soglia da cui deve deve scattare, chiamiamolo contributo di solidarietà, ma ragioniamo. Dico anche ai miei alleati che non si può prescindere da un fisco più equo", conclude.

La sinistra è rimasta quella dello yacht

Sono all’opposizione, ma ardono dalla voglia di tornare al governo per tassare “i ricchi” come furie. ...
tag
patrimoniale
avs
sinistra

L'editoriale La sinistra è rimasta quella dello yacht

Soliti comunisti Patrimoniale, Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Con noi non vedrà mai la luce"

Ossessione-tasse L'aria che tira, Giuseppe Conte spiana Elly Schlein: "Lo confesso, non risolve nulla"

ti potrebbero interessare

Campania, Gasparri inchioda Roberto Fico: "Come hai campato in questi anni?"

Campania, Gasparri inchioda Roberto Fico: "Come hai campato in questi anni?"

Redazione
Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Nuova alba di libertà e democrazia"

Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Nuova alba di libertà e democrazia"

Redazione
La patrimoniale sarà un autogol per Schlein?

La patrimoniale sarà un autogol per Schlein?

Giancarlo Giorgetti difende la manovra: "Massacrati da chi può, ma siamo nel giusto"

Giancarlo Giorgetti difende la manovra: "Massacrati da chi può, ma siamo nel giusto"