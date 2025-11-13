Btp ai minimi dal 2022: altro colpaccio di Giorgia Meloni

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi biennali si restringe: ulteriormente. Segnale evidente della fiducia sul debito italiano da parte degli investitori.

Quando si parla di differenziale tra spread Btp-Bund, l’attenzione dei media si concentra quasi sempre sulla scadenza a 10 anni, reputata tradizionalmente il termometro principale della fiducia dei mercati verso l’Italia. È la cosiddetta “parte lunga” della curva dei tassi, spiega una analisi dell’agenzia finanziaria Bloomberg. Ma conti alla mano anche la “parte corta” della curva, proprio quella dei titoli a 2 anni, merita attenzione. Si tratta infatti di scadenze molto utilizzate dalle tesorerie di banche e imprese per la gestione della liquidità a breve termine, con volumi di scambio sempre elevati. E non a caso su questa scadenza ravvicinata si assiste ad un cambio di atteggiamento significativo. Infatti lo spread tra Btp e Bund a due anni si è notevolmente assottigliato rispetto ai livelli registrati nel 2022, anno elettorale peril nostro Paese che il 22 ottobre portò al giuramento del primo governo Meloni. Allora l’andamento oscillava tra 60 e 100 punti base, con picchi superiori ai 100 punti durante la campagna elettorale di settembre.

Oggi, il differenziale si è compresso intorno ai 20 punti base, segnalando una maggiore fiducia dei mercati nella stabilità finanziaria italiana e una percezione del rischio Paese più contenuta anche sul breve termine. Ma c’è dell’altro. Andando a frugare tra gli andamenti decennati di ieri salta fuori che «lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi mercoledì ha chiuso in calo a 73 punti rispetto ai 74 dell’apertura. Il rendimento è sceso al 3,37%». Detta così sembra roba per gli addetti ai lavori. In verità gli italiani che pagano regolarmente le tasse dovrebbero tener d’occhio quotidianamente, l’andamento del differenziale decennale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Ma con il secondo debito pubblico più imponente a livello mondiale (dopo il Giappone che però ancora “batte moneta” e quindi fa storia a parte), l’Italia è costretta a trascinare una zavorra finanzia500 ria di interessi. Che ammontano alla ragguardevole cifra di 80 miliardi l’anno. Immaginate cosa si potrebbe fare per scuole, ospedali, famiglie e infrastrutture, potendo utilizzare anche solo la metà di questo tesoretto annuo che invece serve ad attirare investitori e pagare i relativi interessi sui titoli di Stato.

Lo scorso agosto il debito pubblico è aumentato di 25,4 miliardi rispetto a luglio: in tutto 3.082,2 miliardi. Secondo le tradizionali statistiche mensili della Banca d’Italia sul fabbisogno e debito salta fuori che il Tesoro ha messo “fieno in cascina”. Si tratta di un record (negativo) in termini assoluti. L’incremento è dovuto all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (da 25,3 miliardi a 72,1) e all’effetto complessivo di scarti e premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,7 miliardi), solo in minima parte compensati dall’avanzo di cassa (0,6 miliardi).

Le prospettive a breve sono altrettanto incoraggianti. Almeno stando a quanto ipotizzano le grandi case d’affari.