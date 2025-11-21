Libero logo
Moody's alza il rating dell'Italia, colpaccio-Meloni: gufi stecchiti

venerdì 21 novembre 2025
1' di lettura

Moody's ha alzato il rating dell'Italia a Baa2 con outlook stabile. E' la prima promozione per il nostro Paese, da parte dell'agenzia, dopo 23 anni. "Siamo soddisfatti della promozione di Moodys, la prima dopo 23 anni. Un'ulteriore conferma della ritrovata fiducia in questo governo e dunque nell'Italia", ha affermato il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Moody's prevede che l'elevato debito pubblico italiano diminuisca "gradualmente a partire dal 2027". Nella nota in cui "Le prospettive stabili bilanciano i punti di forza e le sfide del credito italiano. Sul fronte positivo - scrive l'agenzia di rating - le riforme volte a migliorare l'efficienza del settore pubblico e il contesto imprenditoriale più ampio potrebbero portare a un miglioramento più sostanziale delle prospettive di crescita dell'Italia, con ripercussioni positive sulle finanze pubbliche". Tuttavia sul fronte negativo, "la riduzione dell'elevato onere del debito italiano dipende da una crescita del Pil relativamente robusta e da un aumento degli avanzi primari di bilancio. Ciò significa che una crescita più lenta o un risanamento fiscale meno pronunciato di quanto attualmente previsto farebbero deragliare le nostre proiezioni di una riduzione dell'onere del debito", aggiunge l'agenzia di rating

tag
moody's
italia
giorgia meloni

Il caso e le polemiche Famiglia nel bosco, "Meloni allarmata": valuta l'invio degli ispettori

Premier G20, Meloni arrivata a Johannesburg per il summit tra i leader

Il segretario dell'Unione Camere Penali Romanelli, un altro falso anti-riforma: "Gelli? Mai stato a favore delle carriere separate"

