Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Il Sentiero Obbligato: segui la diretta

giovedì 27 novembre 2025
Il Sentiero Obbligato: segui la diretta

1' di lettura
 

Torna su Liberoquotidiano.it l'appuntamento con il "Sentiero obbligato". Per il quarto anno il dibattito su scuola, formazione e lavoro. Se vogliamo dare un futuro all'Italia, il percorso è uno solo. Introduce Mario Sechi, direttore responsabile di Libero. Intervengono: Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Ne discutono - coordinati da Sandro Iacometti, capo redattore economia di Libero - politici, imprenditori, professori universitari, esperti, manager e, fra gli altri: Gabriele Fava, presidente dell'Inps, Daniele Fumarola, segretario generale Cisl, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, Valter Quercioli, presidente nazionale Fdermanager, Martina Marmotta, Responsabile Sviluppo Organizzativo e Comunicazione Interna di Italo, Riccardo Di Stefano, Delegato del Presidente di Confindustria per Education e Open Innovation, Giorgio Germani, Presidente Asso Nazionale Quadri Amm. Pubbliche. 

tag
sentiero obbligato

Tavola rotonda "Il Sentiero Obbligato": scuola, formazione e lavoro. Segui la diretta dell'evento di Libero

l'appuntamento Scuola, formazione e lavoro, c'è un sentiero obbligato: ecco l'evento di Libero in diretta streaming

Sentiero obbligato "Sentiero obbligato", Giuseppe Valditara: "Un milione e 200mila posti di lavoro non coperti, un delitto"

ti potrebbero interessare

Patto politica, sindacati e categorie economiche per ridurre l'evasione

Patto politica, sindacati e categorie economiche per ridurre l'evasione

Bruno Villois
La Ue promuove la manovra del governo: fegati spappolati a sinistra

La Ue promuove la manovra del governo: fegati spappolati a sinistra

Cop30, accordo all'unanimità al vertice sul clima

Cop30, accordo all'unanimità al vertice sul clima

Michele Zaccardi
Moody's ci promuove? Gufi in rivolta: bugie

Moody's ci promuove? Gufi in rivolta: bugie

Sandro Iacometti