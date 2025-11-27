Il Sentiero Obbligato: segui la diretta

Torna su Liberoquotidiano.it l'appuntamento con il "Sentiero obbligato". Per il quarto anno il dibattito su scuola, formazione e lavoro. Se vogliamo dare un futuro all'Italia, il percorso è uno solo. Introduce Mario Sechi, direttore responsabile di Libero. Intervengono: Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Ne discutono - coordinati da Sandro Iacometti, capo redattore economia di Libero - politici, imprenditori, professori universitari, esperti, manager e, fra gli altri: Gabriele Fava, presidente dell'Inps, Daniele Fumarola, segretario generale Cisl, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, Valter Quercioli, presidente nazionale Fdermanager, Martina Marmotta, Responsabile Sviluppo Organizzativo e Comunicazione Interna di Italo, Riccardo Di Stefano, Delegato del Presidente di Confindustria per Education e Open Innovation, Giorgio Germani, Presidente Asso Nazionale Quadri Amm. Pubbliche.