Pensioni 2026, i 10 posti dove godersi l'assegno: la classifica, c'è una sorpresa

Negli ultimi anni l’aspettativa di vita è cresciuta di circa due decenni e sempre più pensionati decidono di passare la terza età fuori dal proprio Paese d’origine, attratti da climi piacevoli, spese ridotte e servizi di buon livello.Per orientare questa scelta, ogni anno International Living pubblica l’Annual Global Retirement Index 2026: una classifica dei migliori Paesi dove godersi la pensione, costruita su costi della vita, qualità della sanità, alloggi, clima, facilità dei visti e possibilità di inserirsi nella comunità locale. I dati arrivano da centinaia di corrispondenti ed expat sparsi nel mondo. Ecco dunque la ta top 10 del 2026:

Grecia

Nuova regina della classifica, grazie alla Golden Visa (residenza con acquisto casa da 250.000 €), isole meravigliose e vita lenta in borghi come Kritsa a Creta, dove mare, ospedali e mercati sono a pochi minuti.

Panama

Secondo posto per il programma Pensionado: sconti su trasporti, cinema, ristoranti e cure mediche, capitale moderna e decine di parchi naturali.

Costa Rica

Terzo gradino per natura incontaminata, energia quasi tutta rinnovabile e la “zona blu” di Nicoya, dove si vive più a lungo. Comunità accoglienti e clima perfetto tutto l’anno.

Portogallo

Visto D7 facile (basta dimostrare reddito stabile), sanità ottima, coste e borghi tranquilli a prezzi ancora ragionevoli.

Messico

Costo della vita basso, grande comunità di expat, spiagge e città vivaci come Mazatlán o Puerto Vallarta; residenza ottenibile senza troppa burocrazia.

Italia

Vince per calore umano, integrazione facile, sanità efficiente e quel ritmo lento fatto di mercati, caffè e borghi storici da ristrutturare.

Francia

Sanità pubblica al top, cucina, borghi incantati, arte e gastronomia che rendono ogni giorno speciale.

Spagna

Clima mite, buona assistenza medica e costi più accessibili rispetto al Nord Europa; si può scegliere tra mare o entroterra autentico.

Thailandia

Vita economica, clima tropicale, visti pensionati semplici e tranquillità in zone come Sam Roi Yot, lontano dal turismo di massa.

Malesia

Infrastrutture moderne, multiculturalismo, programma MM2H conveniente e città come Penang che uniscono storia, cibo straordinario e natura rigogliosa.

Insomma, per il 2026 la Grecia spodesta i soliti noti e si conferma il nuovo paradiso dei pensionati in cerca di bellezza, serenità e convenienza.