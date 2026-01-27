Libero logo
Anguillara
Groenlandia
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'oro vola sopra i 5000 dollari ma non trascina giù le borse

L’incertezza geopolitica sposta gli investimenti “sicuri” dai titoli di Stato americani al metallo giallo. Però sui mercati non c’è panico: i listini continuano a correre
di Sandro Iacomettimartedì 27 gennaio 2026
L'oro vola sopra i 5000 dollari ma non trascina giù le borse

3' di lettura

Inarrestabile. L'oro mette a segno una nuova giornata da record attestandosi, alla chiusura delle borse europee a 5.090 dollari l'oncia (+2,07%), dopo avere sfiorato anche i 5.110 dollari. Livelli mai visti prima. Due le principali leve dell’ennesimo balzo: l'incertezza che domina l'attuale scenario geopolitico e spinge gli investitori i beni rifugio (pure l’argento ha segnato il suo record a 115 dollari), e una contestuale e progressiva erosione di fiducia nei confronti di un altro asset da sempre considerato affidabile in tempi di crisi, cioè i treasuries Usa. Come spiega all'Adnkronos Giorgio Di Giorgio, docente di politica monetaria alla Luiss Guido Carli di Roma, il fenomeno non è passeggero: «L'aumento del prezzo dell'oro è un trend che va avanti da diversi anni».

Ed è plausibile che «prossimamente continuerà a rimanere su valutazioni elevate, almeno finché non si stabilizzerà la situazione geopolitica, e sarà il principale bene su cui andranno gli acquisti». Una tesi, questa, che trova spazio anche nell'ultima congiuntura elaborata dall'ufficio studi di Confindustria, dove si segnala come i «marcati rialzi» registrati siano un tratto tipico dei «momenti di crisi economica». Fino ad aprile 2025, sulla scia degli annunci di dazi e poi da agosto con l'aggravarsi delle tensioni internazionali, il prezzo «è salito rapidamente, superando i 4.000 dollari l'oncia nei mesi finali e toccando un picco di 4.700 dollari a gennaio 2026»; una curva già osservata, osserva il Csc, «a cavallo di shock recenti, pur su valori meno elevati».

Smentiti i gufi della sinistra, l'economia sta accelerando

L’economia italiana va meglio delle previsioni. Lo rileva Confcommercio nello studio sulla congiuntura di gennaio ...

Durante la pandemia, ad esempio, l'oro ha sfiorato i 2.000 dollari e nel 2022-2023, con la guerra in Ucraina, i prezzi sono risaliti poco oltre quei livelli. Colpa di alta volatilità o incertezza? Per rispondere si può guardare al cosiddetto indice della paura, ossia il Vix, che misura proprio il grado di incertezza economica. Ad aprile 2025, ricordano i tecnici di viale dell'Astronomia, «è salito al picco di 24,7», ancora più basso dei valori toccati nel 2020 e 2022». Ma attenzione«: «A fine 2025 e inizio 2026, invece, non mostra nuovi picchi». Insomma, l'oro è ai massimi, il Vix no. «È in gioco, dunque, qualche altro fattore», si legge nell'analisi del Csc. In questo scenario entra in scena la recente perdita di fiducia verso gli Usa, a causa delle politiche commerciali e dei dubbi sulla sostenibilità del debito, , insieme alle tensioni geopolitiche con altri paesi e alle pressioni interne sulla Federal Reserve.

Tutti fattori che hanno innescato vendite dei titoli pubblici americani, causando l'aumento dei rendimenti dei Treasuries (sui decennali al 4,29% nel 2025, da 2,40% medio nel 2010-2019). Una fuga che, sul fronte valutario, ha indebolito il dollaro rispetto all'euro: a gennaio 2026 la svalutazione è del 13% su gennaio 2025 (1,17 dollari per euro già a luglio, da 1,04). Da qui, la penalizzazione delle quotazioni Usa rispetto a quelle del Vecchio Continente, con la Borsa americana che, nel 2025, è salita decisamente meno di quelle europee (+14,0%, rispetto a +20,0% in Germania e addirittura +28,4% in Italia), senza accennare a invertire la rotta anche a gennaio 2026 (+0,9% mensile sull'S&P-500, molto meno del +3,3% a Milano e +3,7% a Francoforte). Secondo Confindustria, "i fattori oggi in gioco lasciano alle Borse europee la possibilità di crescere di più e ciò rende relativamente più facile il finanziamento tramite azioni per le aziende italiane o tedesche.

Pensioni febbraio 2026: primi assegni con la rivalutazione, tutti gli aumenti

Le pensioni di febbraio 2026 verranno erogate all’inizio del mese con gli importi aggiornati grazie alla rivalutaz...
tag
oro
borsa

Pil in crescita Quante cassandre contro i dazi. Ma ora gli indici Usa volano

Delisting Piazza Affari, 29 titoli in fuga: ecco cosa sta succedendo

La manovra di Bilancio si allarga Il governo trova 3,5 miliardi per le imprese italiane c'è il nuovo emendamento sull'orlo di Bankitalia

ti potrebbero interessare

Berlusconi jr già pronto a fare rotta su Parigi

Berlusconi jr già pronto a fare rotta su Parigi

Benedetta Vitetta
Giorgetti rilancia la rottamazione anche per le cartelle comunali

Giorgetti rilancia la rottamazione anche per le cartelle comunali

Vittoria Leoni
Pensioni febbraio 2026: primi assegni con la rivalutazione, tutti gli aumenti

Pensioni febbraio 2026: primi assegni con la rivalutazione, tutti gli aumenti

Trump e Draghi? Diversi ma uguali

Trump e Draghi? Diversi ma uguali

Buddy Fox