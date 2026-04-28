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Pier Silvio Berlusconi, nel giorno del compleanno un clamoroso articolo dalla Germania

martedì 28 aprile 2026
Pier Silvio Berlusconi, nel giorno del compleanno un clamoroso articolo dalla Germania

2' di lettura

E fu proprio nel giorno del suo compleanno che per Pier Silvio Berlusconi, dalla Geramania, arriva un regalo assai gradito: un ritratto, luminoso, dedicato al figlio del Cav dalla Börsen-Zeitung, il principale quotidiano economico tedesco.

Nel profilo redatto dal giornale si rimarca la traiettoria industriale e la visione strategica alla guida di Mfe-MediaForEurope, con un’attenzione particolare alla tenuta e al rilancio del mezzo televisivo nell’epoca delle piattaforme globali. “Berlusconi crede nel futuro della televisione”, sottolinea la Börsen-Zeitung, indicando una linea che attraversa tutte le scelte del gruppo e che trova riscontro anche nei processi di consolidamento del mercato europeo.

Il manager viene descritto come una figura “che si muove con pazienza e determinazione”, capace di sviluppare un progetto di lungo periodo con coerenza e senza forzature. In questo quadro si inseriscono le operazioni più rilevanti del gruppo, a partire dalla crescita in Germania: “Con l’acquisizione del 75,6% di ProSiebenSat.1, si è avvicinato in modo significativo all’obiettivo di costruire un grande gruppo europeo della TV e dello streaming”.

Parallelamente si rafforza la presenza internazionale, con l’ingresso in Portogallo che si aggiunge ai mercati già presidiati: Italia, Spagna, Germania, Svizzera e Austria. Un’espansione che consolida la dimensione paneuropea di Mfe e accompagna risultati economici in forte crescita: nel 2025 utili più che raddoppiati e ricavi intorno ai 4 miliardi di euro.

La strategia punta su integrazione e sinergie: “acquisti centralizzati, integrazione di piattaforme e tecnologie e una gestione unificata della raccolta pubblicitaria”. Sullo sfondo, nuovi possibili sviluppi in Paesi come Paesi Bassi, Polonia e Francia. Infine, il ritratto mette in luce uno stile manageriale che privilegia la separazione tra governance e contenuti editoriali, con un gruppo aperto a sensibilità diverse e senza ambizioni di discesa in campo politica. Ne esce l’immagine di un progetto costruito passo dopo passo, con l’obiettivo dichiarato di dar vita al principale broadcaster europeo.

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pier silvio berlusconi

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