Superbonus, spesi altri 5,3 miliardi? FdI smaschera Conte: "Eredità pesantissima"

Il Superbonus continua a fare danni. "502.544 tra condomini, abitazioni unifamiliari, case autonome e cinque castelli (due in Piemonte, uno in Lombardia, uno nel Lazio, uno in Calabria), su un totale di circa 12 milioni di edifici residenziali ristrutturati. Con una spesa complessiva, solo per la parte di efficienza energetica, di 129,5 miliardi di euro", scrive Il Sole 24 Ore. "Sono tante, secondo i dati Enea, le detrazioni maturate per il Superbonus tra il 2021 e il 2025, alle quali vanno sommate. Tutte quelle collegate alla messa in sicurezza antisismica. Stando all'agenzia delle Entrate siamo nell'ordine di 40 miliardi di euro. La spesa complessiva per lo Stato legata al Superbonus è arrivata, insomma, a circa 170 miliardi di euro. La storia dei cinque anni della maxi agevolazione destinata all'efficienza energetica e alla messa in sicurezza antisismica è arrivata al capolinea, dopo la manovra di quest'anno. (...) Il report dell'Enea consente di scattare una fotografia completa della vita della detrazione. Partendo dal fatto che nel 2025 la sua spinta è stata tutt'altro che trascurabile; a fine anno ha drenato poco più di 5 miliardi, tutti su investimenti condominiali (gli unici ammessi)".

Non si è fatto attendere il commento di Fratelli d'Italia che su X ha ricordato agli italiani i disastri di Giuseppe Conte: "Nuovi dati, stessa verità: il Superbonus ha generato un’eredità pesantissima per i conti pubblici. Altri miliardi che si aggiungono a un costo complessivo già enorme, scaricato sugli italiani. Una misura scellerata per cui Conte avrebbe dovuto cospargersi il capo di cenere, invece di nascondersi dietro una sterile propaganda a difesa di una scelta che ha rappresentato uno dei più gravi errori politici ed economici degli ultimi anni".