Giorgia Meloni, S&P conferma il rating dell'Italia BBB+: l'outlook sale a "positivo"

venerdì 30 gennaio 2026
Era nell'aria ma ora è ufficiale. Standar & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ e alza l'outlook da stabile a positivo. "Le prospettive positive riflettono la nostra aspettativa che, nonostante la persistente incertezza nel commercio internazionale, il settore privato continuerà a sostenere i surplus delle partite correnti" mentre il settore pubblico "dovrebbe ridurre gradualmente il suo indebitamento netto, avviando il debito su una lenta traiettoria discendente entro il 2028", afferma S&P. 

"Il risanamento dei conti pubblici italiani procede secondo i piani. Prevediamo che il deficit scenda leggermente al 2,9% del pil nel 2026", per poi ridursi ulteriormente al 2,7% entro il 2029. Lo afferma S&P spiegando la sua decisione di rivedere al rialzo l'outlook dell'Italia. L'agenzia di rating spiega che "le imposte straordinarie su banche e compagnie assicurative, la maggiore efficacia nella riscossione dell'Iva e le modifiche alla tassazione degli affitti a breve compenseranno in gran parte i tagli all'imposta sui redditi medi e la riduzione dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro".

L’inflazione e le solite bugie anti-Meloni

«I dati inchiodano il governo», «Meloni ha voltato le spalle ai poveri», «esecutivo fermo ...

"La traiettoria di maggiore credibilità verso l'Italia non conosce soste. Il lavoro paga". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commentando la revisione al rialzo dell'outlook dell'Italia deciso da S&P. 

Smentiti i gufi della sinistra, l'economia sta accelerando

L’economia italiana va meglio delle previsioni. Lo rileva Confcommercio nello studio sulla congiuntura di gennaio ...
