Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Superbonus, raffica di controlli: chi deve restituire tutto

venerdì 13 febbraio 2026
Superbonus, raffica di controlli: chi deve restituire tutto

1' di lettura

Il superbonus 110% è stato a lungo considerato un’agevolazione eccezionale: ha permesso a molti condomìni di realizzare importanti interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, impianti di riscaldamento, infissi, ecc.) praticamente gratis, grazie alla detrazione del 110% e soprattutto allo sconto in fattura (disponibile fino all’inizio 2023).Oggi la situazione è cambiata drasticamente.

L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli e molti condomìni rischiano di dover restituire parte dei benefici ottenuti. Dopo una prima fase dedicata soprattutto all’aggiornamento della rendita catastale, dal 2024 l’attenzione si è concentrata sull’utilizzo dei general contractor.In molti casi i lavori sono stati affidati a un’unica impresa coordinatrice che ha subappaltato le varie lavorazioni. Il meccanismo è lecito, ma diventa problematico quando l’importo fatturato dal general contractor al condominio risulta significativamente più alto rispetto a quanto effettivamente pagato alle ditte esecutrici.

Superbonus, il M55s ironizza? FdI lo spiana: "C'è poco da ridere, chiedete scusa"

La situazione è grave ed è anche seria. Il Movimento Cinque Stelle e il suo leader Giuseppe Conte, invece ...

Questa differenza viene considerata non agevolabile dal Fisco, che può contestare la parte “gonfiata” delle spese.In caso di esito negativo dei controlli, i condomìni (e quindi i singoli proprietari in proporzione alle quote millesimali) dovranno restituire le agevolazioni indebite, sia sotto forma di detrazioni già usate, crediti ceduti o sconti in fattura fruiti negli anni precedenti.Le verifiche approfondite sono già partite in Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, ma è probabile che si estendano presto al resto d’Italia. La complessità normativa e l’ampia diffusione del modello general contractor stanno alimentando un contenzioso destinato a crescere, creando forte preoccupazione tra amministratori e proprietari che ritenevano di aver operato correttamente.

Superbonus, spesi altri 5,3 miliardi? FdI smaschera Conte: "Eredità pesantissima"

Il Superbonus continua a fare danni. "502.544 tra condomini, abitazioni unifamiliari, case autonome e cinque castel...
tag
superbonus

Dati alla mano Superbonus, spesi altri 5,3 miliardi? FdI smaschera Conte: "Eredità pesantissima"

L'intervista a Riccardo Molinari Molinari, Giorgetti e la finanziaria: "Non esistono due Leghe"

Misura disastrosa Superbonus, il M55s ironizza? FdI lo spiana: "C'è poco da ridere, chiedete scusa"

ti potrebbero interessare

Fisco, versamenti con F24: occhio a multe e tasse, cosa cambia nel 2026

Fisco, versamenti con F24: occhio a multe e tasse, cosa cambia nel 2026

Auto, passaggio di proprietà: cosa cambia nel 2026, occhio alla multa da 1.800 euro

Auto, passaggio di proprietà: cosa cambia nel 2026, occhio alla multa da 1.800 euro

Bonifici in famiglia, quale non fare mai: col Fisco rischi grosso

Bonifici in famiglia, quale non fare mai: col Fisco rischi grosso

In Italia servono tante Milano per spingere la crescita

In Italia servono tante Milano per spingere la crescita

Bruno Villois