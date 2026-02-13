Superbonus, raffica di controlli: chi deve restituire tutto

Il superbonus 110% è stato a lungo considerato un’agevolazione eccezionale: ha permesso a molti condomìni di realizzare importanti interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, impianti di riscaldamento, infissi, ecc.) praticamente gratis, grazie alla detrazione del 110% e soprattutto allo sconto in fattura (disponibile fino all’inizio 2023).Oggi la situazione è cambiata drasticamente.
L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli e molti condomìni rischiano di dover restituire parte dei benefici ottenuti. Dopo una prima fase dedicata soprattutto all’aggiornamento della rendita catastale, dal 2024 l’attenzione si è concentrata sull’utilizzo dei general contractor.In molti casi i lavori sono stati affidati a un’unica impresa coordinatrice che ha subappaltato le varie lavorazioni. Il meccanismo è lecito, ma diventa problematico quando l’importo fatturato dal general contractor al condominio risulta significativamente più alto rispetto a quanto effettivamente pagato alle ditte esecutrici.
Superbonus, il M55s ironizza? FdI lo spiana: "C'è poco da ridere, chiedete scusa"La situazione è grave ed è anche seria. Il Movimento Cinque Stelle e il suo leader Giuseppe Conte, invece ...
Questa differenza viene considerata non agevolabile dal Fisco, che può contestare la parte “gonfiata” delle spese.In caso di esito negativo dei controlli, i condomìni (e quindi i singoli proprietari in proporzione alle quote millesimali) dovranno restituire le agevolazioni indebite, sia sotto forma di detrazioni già usate, crediti ceduti o sconti in fattura fruiti negli anni precedenti.Le verifiche approfondite sono già partite in Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, ma è probabile che si estendano presto al resto d’Italia. La complessità normativa e l’ampia diffusione del modello general contractor stanno alimentando un contenzioso destinato a crescere, creando forte preoccupazione tra amministratori e proprietari che ritenevano di aver operato correttamente.