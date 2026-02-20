Superbonus, tremano i furbetti: sì al "doppio sequestro", la sentenza che cambia tutto

La sentenza numero 6532 del 2026 stabilisce che è legittimo procedere al cosiddetto doppio sequestro, ossia vincolare sia i crediti fiscali ancora presenti nel cassetto fiscale sia il denaro ottenuto dalla loro monetizzazione, così da intercettare integralmente il profitto illecito. Il provvedimento si inserisce nel più ampio contesto di monitoraggio dei bonus edilizi, terreno segnato da una normativa complessa e da un elevato numero di contenziosi per truffe e irregolarità.