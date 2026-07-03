Superbonus, altra truffa da 160 milioni: chi sono gli arrestati

Scoperta l'ennesima maxi truffa sul Superbous, la misura voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento Cinquestelle. Questa volta il caso riguarda la provincia di Salerno: alle prime luci dell'alba i finanzieri del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Salerno hanno notificato 7 misure cautelari personali (uno in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) emesse dal gip di Salerno, su richiesta della Procura di Salerno. Le sette persone, residenti nel Salernitano, sono indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato nonché alla commissione di reati fallimentari e tributari.

Gli indagati appartenevano a due gruppi criminali che avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il Bonus Facciate, il Superbonus 110%, l'Ecobonus e il Sismabonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri soggetti che avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione. I sette provvedimenti di oggi sono legati alle indagini che lo scorso 17 giugno sono sfociate in un sequestro preventivo di circa 160 milioni di euro.