Giuseppe Conte, l'Ue processa il suo Superbonus: un disastro

La Corte dei Conti europea ha pubblicato un rapporto durissimo sul Superbonus 110%, definendolo un clamoroso fallimento sotto il profilo energetico e finanziario. Nel rapporto speciale 20/2026 intitolato "Improving the energy efficiency of private homes with the Rrf", i giudici contabili di Lussemburgo parlano apertamente di "uso inefficiente di fondi europei" e criticano senza sconti la misura icona del Movimento 5 Stelle.
Secondo l’analisi, il Superbonus è stato "di gran lunga" la misura più costosa e meno efficiente tra quelle esaminate in Europa. In Italia sono stati spesi 9,72 euro per risparmiare un solo chilowattora di energia in un edificio residenziale, contro 1,39 euro in Lituania e appena 0,37-0,51 euro a Cipro. Il report sottolinea che si sono privilegiati interventi facili e veloci, a scapito di ristrutturazioni profonde e più efficaci nel lungo periodo.La Corte evidenzia gravi carenze: mancanza di focalizzazione sui risultati, assenza di un vero monitoraggio e di una valutazione costi-benefici.
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"Abbiamo constatato che troppo spesso i fondi dell’RRF sono stati diretti a progetti per i quali potevano esser spesi più facilmente invece che a quelli che avrebbero garantito i migliori risultati", ha dichiarato Nikolaos Milionis, membro della Corte responsabile dell’audit.Il Superbonus, che da solo assorbe quasi un terzo dei fondi europei destinati alle ristrutturazioni (14 miliardi), ha coperto fino al 110% dei costi, producendo risultati energetici modesti rispetto alle risorse impiegate. A completare il quadro negativo, le continue truffe scoperte dalle forze dell’ordine, come l’ultima a Grosseto dove la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 380.000 euro a un’impresa. Un bilancio complessivamente fallimentare, secondo la Corte dei Conti Ue.