Giuseppe Conte, l'Ue processa il suo Superbonus: un disastro

La Corte dei Conti europea ha pubblicato un rapporto durissimo sul Superbonus 110%, definendolo un clamoroso fallimento sotto il profilo energetico e finanziario. Nel rapporto speciale 20/2026 intitolato "Improving the energy efficiency of private homes with the Rrf", i giudici contabili di Lussemburgo parlano apertamente di "uso inefficiente di fondi europei" e criticano senza sconti la misura icona del Movimento 5 Stelle.

Secondo l’analisi, il Superbonus è stato "di gran lunga" la misura più costosa e meno efficiente tra quelle esaminate in Europa. In Italia sono stati spesi 9,72 euro per risparmiare un solo chilowattora di energia in un edificio residenziale, contro 1,39 euro in Lituania e appena 0,37-0,51 euro a Cipro. Il report sottolinea che si sono privilegiati interventi facili e veloci, a scapito di ristrutturazioni profonde e più efficaci nel lungo periodo.La Corte evidenzia gravi carenze: mancanza di focalizzazione sui risultati, assenza di un vero monitoraggio e di una valutazione costi-benefici.