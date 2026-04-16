MFE raddoppia gli utili e convince la Germania: "È nato il primo broadcaster europeo"

La Germania prende atto della svolta MFE. E lo fa attraverso una delle principali testate specializzate tedesche nel settore media: DWDL, punto di riferimento per manager, editori e addetti ai lavori, vero termometro dell’industria televisiva del Paese. Ed è proprio qui il punto centrale: per DWDL il progetto industriale di MFE-MediaForEurope è ormai partito e ha raggiunto una nuova credibilità anche sul mercato tedesco, storicamente tra i più complessi e competitivi in Europa. Il giudizio è chiaro: la capogruppo di ProSiebenSat.1, MFE-MediaForEurope, più che raddoppia l’utile e cambia scala industriale.

Nel 2025 i ricavi crescono del 37%, raggiungendo i 4,03 miliardi di euro, mentre l’utile netto sale a 301 milioni, oltre il doppio rispetto all’anno precedente. Una performance trainata anche dal consolidamento integrale di ProSiebenSat.1 nel solo quarto trimestre, entrata per la prima volta pienamente nei conti del gruppo. “Il 2025 è stato un punto di svolta. È nato il primo broadcaster europeo”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. Non è solo una questione numerica. Il passaggio segna una trasformazione strutturale: MFE diventa un operatore paneuropeo con presenza in Italia, Spagna, Germania e Portogallo. Un cambio di paradigma che, proprio sulle pagine di DWDL, viene letto come un salto di qualità per l’intero settore.

Anche i ricavi pubblicitari confermano la dinamica: salgono da 2,7 a 3,24 miliardi, spinti proprio dall’integrazione tedesca. E il 2026 potrebbe amplificare ulteriormente questi effetti. Berlusconi ha inoltre sottolineato come il consolidamento di ProSiebenSat.1 rappresenti un passaggio decisivo e un salto di scala per il gruppo. In questa chiave, il riconoscimento di DWDL assume un significato preciso: non è solo la lettura dei conti, ma la presa d’atto, da parte della principale stampa di settore tedesca, che il progetto paneuropeo di MFE ha superato la fase teorica ed è entrato in una dimensione industriale concreta.