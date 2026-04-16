Pagamenti col pos: ora serve l'estratto conto, cosa cambia

La misura, inserita in un decreto omnibus che tocca diversi settori tra cui cultura, turismo e commercio, ha l’obiettivo di semplificare la vita a cittadini e imprese, riducendo la burocrazia cartacea e accelerando la digitalizzazione dei processi amministrativi e fiscali.Il governo aveva posto la fiducia sul testo, che era già entrato in vigore a febbraio e ora diventa legge a tutti gli effetti.Una piccola rivoluzione quotidiana per chi usa abitualmente i pagamenti elettronici: meno carta, più semplicità, ma sempre con la tracciabilità garantita.