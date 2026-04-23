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Rocco Casalino, "non si può restare neutrali": scende in campo, dove e con chi

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giovedì 23 aprile 2026
Rocco Casalino, "non si può restare neutrali": scende in campo, dove e con chi

1' di lettura

Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, si candida come consigliere nel suo paese di origine, Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove le amministrative sono in programma il 24 e il 25 maggio prossimi. La candidatura è con il centrosinistra in una lista che vedrà al proprio interno rappresentanti del Movimento 5 Stelle e rappresentanti della società civile a sostegno della candidata sindaca Agata Scarafilo. L'indiscrezione circolava da settimane. Ora c'è la conferma del diretto interessato. 

"Sono convinto che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi - ha spiegato Casalino in una nota - bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle. Credo che si debba partire dal livello locale". E ancora: "Far vincere, nei comuni, le forze che si oppongono a queste destre significa iniziare a costruire il terreno per le prossime elezioni politiche. Ogni vittoria locale contribuisce a generare un'onda positiva che rafforza un fronte largo contro una deriva che considero pericolosa e dannosa per il Paese". A novembre dell'anno scorso, invece, Casalino aveva lasciato la gestione della comunicazione nazionale del M5s per diventare direttore di un giornale online.

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