Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Roland Garros, Andreeva nuova regina di Parigi: Chwalinska ko in finale

sabato 6 giugno 2026
Roland Garros, Andreeva nuova regina di Parigi: Chwalinska ko in finale

1' di lettura

Pronostico rispettato: è la teenager russa Mirra Andreeva la nuova campionessa del Roland Garros (montepremi complessivo 61.723.000 euro), seconda prova stagionale del Grande Slam, sulla terra rossa parigina. Nella finale disputata sul campo centrale Philippe Chatrier, l'allieva di Conchita Martinez (anche lei campionessa a Parigi) ha battuto la rivelazione del torneo la polacca Maja Chwalinska in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1 ora e 22 minuti di partita condizionata da un vento fastidioso.

Per Andreeva, n.8 del ranking e del seeding, è la prima vittoria in una prova del Grande Slam alla prima finale disputata. Un torneo praticamente dominato avendo perso un solo set. La giovane russa balza anche in testa alla Race to Riyad mentre per quanto riguarda il ranking WTA si porta al n.6. Termina in finale la favola della 24enne Chwalinska, arrivata all'ultimo atto del torneo partendo addirittura dalle qualificazioni. La polacca guadagna comunque 100 posizioni in classifica, passando dal numero 114 al numero 21 del ranking Wta.

Roland Garros, Flavio Cobolli è in finale con Zverev: Matteo Arnaldi si ritira per un virus

Clamoroso a Parigi. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare la finale...
tag
roland garros
mirra andreeva
maja chwalinska

Follie social Roland Garros, le assurde teorie del complotto sul ritiro di Arnaldi

Numero 3 al mondo Roland Garros, Zverev stavolta non sbaglia: batte Mensik, in finale contro l'Italia

L'ex numero uno Jannik Sinner demolito da Andre Agassi: "Non ci sono scuse"

ti potrebbero interessare

Mondiali, calciatori norvegesi vestiti da vichinghi? “Fascisti sciovinisti”: insulti gratuiti

Mondiali, calciatori norvegesi vestiti da vichinghi? “Fascisti sciovinisti”: insulti gratuiti

Lorenzo Cafarchio
F1, Gp Montecarlo: pole clamorosa di Antonelli, delusione-Ferrari

F1, Gp Montecarlo: pole clamorosa di Antonelli, delusione-Ferrari

Roland Garros, le assurde teorie del complotto sul ritiro di Arnaldi

Roland Garros, le assurde teorie del complotto sul ritiro di Arnaldi

Redazione
Dramma-Ferrari: "Vasseur ricoverato in ospedale, assente a Montecarlo"

Dramma-Ferrari: "Vasseur ricoverato in ospedale, assente a Montecarlo"