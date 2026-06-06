Roland Garros, Andreeva nuova regina di Parigi: Chwalinska ko in finale

Pronostico rispettato: è la teenager russa Mirra Andreeva la nuova campionessa del Roland Garros (montepremi complessivo 61.723.000 euro), seconda prova stagionale del Grande Slam, sulla terra rossa parigina. Nella finale disputata sul campo centrale Philippe Chatrier, l'allieva di Conchita Martinez (anche lei campionessa a Parigi) ha battuto la rivelazione del torneo la polacca Maja Chwalinska in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1 ora e 22 minuti di partita condizionata da un vento fastidioso.

Per Andreeva, n.8 del ranking e del seeding, è la prima vittoria in una prova del Grande Slam alla prima finale disputata. Un torneo praticamente dominato avendo perso un solo set. La giovane russa balza anche in testa alla Race to Riyad mentre per quanto riguarda il ranking WTA si porta al n.6. Termina in finale la favola della 24enne Chwalinska, arrivata all'ultimo atto del torneo partendo addirittura dalle qualificazioni. La polacca guadagna comunque 100 posizioni in classifica, passando dal numero 114 al numero 21 del ranking Wta.