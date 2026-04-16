Benzina, 7 trucchi in auto per sconfiggere il caro-carburante

L’aumento dei prezzi del petrolio nel 2026 risale ad un mix esplosivo di geopolitica, mercato e paura. La crisi in Medio Oriente, con lo scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran, ha messo sotto pressione una delle aree più strategiche al mondo per l’energia. Il prezzo del petrolio è salito rapidamente sopra i 100 dollari al barile e, in alcuni momenti, ha registrato aumenti anche del 50-60% rispetto ai livelli precedenti. Tutto ciò si riverbera, a cascata, fino ai cittadini e ai piccoli consumatori. L’allarme scatta per gli automobilisti italiani, ma risparmiare carburante non è una missione impossibile. Anzi. Basta cambiare abitudini. E non servono rivoluzioni, ma piccoli accorgimenti quotidiani.

Il primo? Guidare meglio. Perché “accelerazioni brusche e frenate frequenti aumentano i consumi”. Tradotto: guida nervosa, portafoglio leggero. La verità è che molti automobilisti fanno tutto il contrario di quello che dovrebbero. Schiacciano, frenano, ripartono. E ogni volta il serbatoio si svuota un po’ di più. Invece bisognerebbe anticipare il traffico, lasciare scorrere l’auto, evitare inutili strappi. Una guida fluida, insomma. Meno spettacolare, ma molto più economica. E poi c’è la velocità. Altro tasto dolente. Perché sopra i 100 all’ora i consumi salgono, eccome.