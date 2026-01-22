Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Forlì, lascia l'eredità all'amico? Le "roffie" fanno saltare tutto

di
Libero logo
giovedì 22 gennaio 2026
Forlì, lascia l'eredità all'amico? Le "roffie" fanno saltare tutto

2' di lettura

Lascia la sua eredità a un amico, ma una parola importante scritta nel testamento risulta incomprensibile. E così tutto finisce ai fratelli dell'uomo. Lo riporta il Corriere della Sera. È successo nella provincia di Forlì, dove un 80enne, di professione agricoltore, morto nel 2015, avrebbe lasciato un testamento olografo di difficile interpretazione. Nella prima parte, lasciava al suo migliore amico il suo cane e una casa con un piccolo terreno antistante, a patto che si ricordasse di portare i fiori sulla tomba della moglie, defunta da tempo.

A un certo punto, il testo sarebbe diventato difficile da comprendere: "Dopo la mia morte tutte le mie roffie vanno al mio amico", avrebbe scritto. Tra i suoi altri possedimenti c'erano un grosso appezzamento di terreno in provincia di Rimini e circa 110 mila euro in contanti depositati in banca. L'uomo non aveva figli ed era vedovo. E, secondo la legge italiana, nel caso in cui il testamento non sia chiaro, sono i parenti più prossimi gli eredi naturali. Nel caso dell'agricoltore due fratelli, con cui però pare non fosse in buoni rapporti. 

Brigitte Bardot, testamento e mistero: il giallo dei 70 milioni

Come con Pibbo Baudo, anche per Brigitte Bardot è già cominciata la battaglia legale per la sua eredit&agr...

Sul caso si sono espressi i giudici bolognesi, secondo cui il termine "roffia" è un sostantivo arcaico utilizzato raramente con il significato di "spuntatura di pelli conciate; quindi, scoria, rifiuto". Dunque nella sentenza, arrivata dopo due gradi di giudizio, si legge: "Esso, dunque, non può essere inteso nel senso di tutte le mie robe o tutti i miei ulteriori beni, dal momento che, così interpretandolo, si andrebbe ad attribuire alla locuzione un significato opposto rispetto a quello suo proprio, che indica cose di poco conto; mentre, nell’asse ereditario sono presenti beni di valore rilevante, quali un fabbricato con terreni siti a Sant’Agata Feltria e un patrimonio mobiliare di circa 106.450,09 euro presso la banca". 

I beni dell'uomo, quindi, andranno di diritto ai fratelli. "Appare maggiormente verosimile che il testatore abbia voluto lasciare all’amico a titolo di legato la casa di Forlì e altre sue cose di scarso valore, come ad esempio le suppellettili presenti nella sua abitazione", si legge ancora nella sentenza. 

Vittorio Sgarbi tutto da godere: "Il mio testamento... ?"

Dopo settimane di illazioni sulla sua salute, Vittorio Sgarbi rompe il silenzio. Le nozze con Sabrina Colle sono "c...
tag
forlì
eredità

La terra trema Terremoto, forti scosse tra Forlì e Ravenna: gente in strada

L'operazione Forlì, incendio in appartamento: vigili del fuoco salvano 3 persone

Colto in flagranza Forlì, 8 strisce di cocaina posizionate in un piatto in cucina: denunciato lo chef di un ristorante

ti potrebbero interessare

Riccardo Mirarchi morto a Courmayeur, lo strazio di Giuseppe Conte: "Tragedia incommensurabile"

Riccardo Mirarchi morto a Courmayeur, lo strazio di Giuseppe Conte: "Tragedia incommensurabile"

Roma, colpo di pistola contro un bus di linea

Roma, colpo di pistola contro un bus di linea

Ddl Stupri, la Bongiorno sostituisce "consenso" con "dissenso"? La sinistra impazzisce

Ddl Stupri, la Bongiorno sostituisce "consenso" con "dissenso"? La sinistra impazzisce

Claudio Carlomagno, "mamma dov'è?": le balle del killer al figlio

Claudio Carlomagno, "mamma dov'è?": le balle del killer al figlio

Redazione