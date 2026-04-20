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La truffa del pedaggio: così svuotano il conto corrente

lunedì 20 aprile 2026
La truffa del pedaggio: così svuotano il conto corrente

1' di lettura

Sta circolando una nuova truffa tramite SMS che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia.Il messaggio avvisa: “Risulta un pedaggio non pagato. Per saldare clicca sul link allegato”. Chi cade nella trappola viene portato su una pagina web fake che riproduce in modo molto realistico il sito ufficiale di Autostrade. Nella pagina viene chiesto di inserire dati personali (nome, cognome) e soprattutto i dati della carta di credito per “pagare” il pedaggio.Una volta compilato il form, i truffatori ottengono immediatamente i dati della vittima, che possono usare per effettuare acquisti non autorizzati o rivendere nel dark web.Si tratta di un classico phishing molto sofisticato: il sito falso è quasi identico a quello originale (logo, colori, grafica), e il messaggio crea urgenza e paura di sanzioni per spingere la persona a cliccare senza pensare.Come difendersi (avvertenze ufficiali di Autostrade):

L’azienda non invia mai SMS o email con link per pagare pedaggi urgenti.

In caso di mancato pagamento c’è sempre un termine di 15 giorni per saldare senza costi extra.

Le comunicazioni ufficiali arrivano solo da indirizzi come:
info@contatti.autostrade.it (mailto:info@contatti.autostrade.it) o noreply@comunicazioni.autostrade.it (mailto:noreply@comunicazioni.autostrade.it)

I pagamenti si possono fare solo sul sito ufficiale: www.autostrade.it o www2.autostrade.it

Autostrade non chiede mai dati della carta di credito, password o informazioni sensibili tramite SMS, email o WhatsApp.

Cosa fare se si è caduti nella truffa: Contattare immediatamente la propria banca o il servizio clienti della carta di credito per bloccare la carta e segnalare l’operazione sospetta.

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