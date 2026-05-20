Euro, la "banconota di Kiel": quanto vale, un tesoretto nascosto

C'è una banconota in Europa che può valere 500 euro e anche oltre. Il suo valore nominale? 0 euro. Sì, zero euro. E proprio questo fa impazzire i collezionisti e gli appassionati di numismatica.

La banconota in questione è nota come "la banconota di Kiel", dedicata alla storica cittadina tedesca, ma di "0 euro" ce ne sono e parecchi anche in Italia.

Tutto è nato dall'iniziativa di una imprenditore francese, tale Richard Faille: come racconta il Messaggero, nel 2015 ha contattato la Oberthur Fiduciaire, azienda transalpina autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea per stampare la vera cartamoneta circolante, e ha proposto di stampare le banconote "0 Euro Souvenir", pensate proprio per diventare una chicca da collezionisti.