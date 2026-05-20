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Euro, la "banconota di Kiel": quanto vale, un tesoretto nascosto

mercoledì 20 maggio 2026
Euro, la "banconota di Kiel": quanto vale, un tesoretto nascosto

2' di lettura

C'è una banconota in Europa che può valere 500 euro e anche oltre. Il suo valore nominale? 0 euro. Sì, zero euro. E proprio questo fa impazzire i collezionisti e gli appassionati di numismatica. 

La banconota in questione è nota come "la banconota di Kiel", dedicata alla storica cittadina tedesca, ma di "0 euro" ce ne sono e parecchi anche in Italia.

Tutto è nato dall'iniziativa di una imprenditore francese, tale Richard Faille: come racconta il Messaggero, nel 2015 ha contattato la Oberthur Fiduciaire, azienda transalpina autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea per stampare la vera cartamoneta circolante, e ha proposto di stampare le banconote "0 Euro Souvenir", pensate proprio per diventare una chicca da collezionisti.

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Obiettivo raggiunto nel giro di pochi mesi: colore violaceo come le banconote da 500 euro ritirate dalla circolazione, uno "zero" decisamente inusuale e scelte iconografiche pensate apposta per attirare gli appassionati.

Quelle italiane hanno immagini come il Colosseo, la Basilica di San Pietro, la Torre di Pisa e il Duomo di Milano, ma anche il Ponte di Rialto, Piazza San Marco e il Canal Grande a Venezia, il David di Michelangelo a Firenze, l'Arena di Verona, gli scavi di Pompei, la Reggia di Caserta, i Trulli di Alberobello, il Vesuvio, Castel del Monte in Puglia, i borghi delle Cinque Terre, la Mole Antonelliana di Torino.

Non è un caso, perché queste banconote vengono vendute nei bookshop dei musei, nei siti archeologici, nei grandi negozi di souvenir o in distributori automatici nei luoghi a più alto flusso turistico. Il costo? Dai 2 ai 5 euro, che però lievitano a diverse decine una volta che le banconote entrano nel giro delle aste.

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