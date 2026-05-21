Btp, Parigi affonda nei debiti mentre l'Italia trionfa: il segnale dai mercati

Gli investitori stranieri stanno tornando ad acquistare Btp, segnale che i mercati considerano l’Italia più credibile rispetto al passato. Mentre Francia, Stati Uniti e Regno Unito registrano un aumento di deficit e costo del debito, l’Italia viene percepita come più stabile nonostante il debito pubblico resti elevato (al 137,1%). Oggi infatti non conta solo il rapporto debito/Pil per misurare la solidità di un Paese, ma anche l’andamento del debito nel tempo, il peso degli interessi e chi possiede i titoli di Stato.

Secondo il Tesoro, l’Italia ha alcuni punti di forza: è tornata in avanzo primario, la spesa per interessi cresce meno rispetto ad altri grandi Paesi occidentali e una parte importante del debito è nelle mani di famiglie e imprese italiane, riducendo la dipendenza dagli investitori esteri.