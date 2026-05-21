Pensioni, errore dell'Inps: i 270mila pensionati in grossi guai

Altro errore dell'Inps. L’Istituto ha lasciato vuota, in 270 mila Certificazioni uniche, la casella dell’addizionale comunale. Si tratta di una tassa trattenuta mese per mese sull’assegno pensionistico, ma non riportata nel documento fiscale che alimenta anche la dichiarazione precompilata. Lo sbaglio, informatico, non avrebbe avuto effetti devastanti. L’Inps infatti assicura che solo una parte di quelle certificazioni è stata già consultata, e dunque forse utilizzata per il 730. In ogni caso i contribuenti interessati saranno avvertiti. E chi ancora non ha aperto il documento, vedrà invece direttamente la versione corretta.

L'Inps sottolinea come si tratta di importi dell’addizionale comunale mancanti molto bassi, sotto la soglia dei 12 euro oltre la quale può scattare in futuro una richiesta del Fisco sotto forma di cartella. Ma non è tutto. Un altro punto è il fatto che molti dei pensionati coinvolti sono deceduti. E in questi casi l’effetto dell’errore può trasferirsi su vedove, vedovi o eredi chiamati a presentare la dichiarazione.